Cresce o número de lançamentos de imóveis de alto padrão em São Paulo

O segmento de imóveis de alto padrão em bairros como os Jardins vive expansão acelerada, especialmente nas grandes metrópoles. Segundo o estudo “Mercado imobiliário de luxo nacional”, da Brain Inteligência Estratégica, de janeiro a setembro de 2024 imóveis das categorias luxo e superluxo (acima de R$ 1,5 milhão e de R$ 3 milhões, respectivamente) cresceram 10% no número de unidades e de valor geral lançados. E São Paulo apresenta os melhores resultados da região Sudeste. Até setembro, lançou 19,2% a mais de unidades habitacionais (4.667). O volume geral de lançamentos anotado no período foi de R$ 14 bilhões, 19,6% acima do mesmo período do ano anterior. As vendas, por sua vez, cresceram 12,3%, e o VGV ficou em R$ 15,8 bilhões.

“O público de alto padrão sente menos impacto com as oscilações da economia e geralmente pensa no longo prazo ao adquirir imóveis, priorizando valorização futura e segurança patrimonial. Esses imóveis são desenvolvidos em regiões aspiracionais, que já possuem demanda estabelecida e alta barreira de entrada”, afirma Joaquim Rocha Azevedo, CEO da Sequóia Properties, empresa com mais de 30 anos de experiência e atuação 360º no mercado imobiliário.

De olho nesse mercado, a Sequóia lançou recentemente o Blend 468, empreendimento de alto padrão desenvolvido nos Jardins com arquitetura assinada pelo escritório Perkins & Will, paisagismo de Marcelo Faisal e interiores pela Suíte Arquitetos. Localizado na Alameda Casa Branca, a poucos passos da Rua Oscar Freire, o projeto conta com duas suítes, terraços amplos e opções de integração com a sala, com versatilidade para atender as necessidades de cada morador.

“Os Jardins reúnem fatores de atração importantes para quem quer morar ali, comprando ou alugando, como acesso a transporte público, comércio, lazer, gastronomia e serviços de qualidade. E, ao mesmo tempo, é uma região tranquila, com ruas arborizadas e silenciosas, ideal para quem busca o equilíbrio entre a calmaria e o agito”, afirma Azevedo.

A Sequóia planeja realizar outros dois lançamentos imobiliários de alto padrão ainda no primeiro semestre deste ano. A companhia seguirá investindo em regiões estratégicas de São Paulo, como Itaim Bibi, Pinheiros, Moema e Vila Madalena.

Website: https://www.instagram.com/sequoiaproperties/