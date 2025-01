UniFECAF firma parceria com empresas e forma novos talentos

O Centro Universitário UniFECAF, com sede em Taboão da Serra, segue com o projeto UniFECAF in Company, iniciado em 2023, que tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior. A iniciativa busca conectar o ambiente acadêmico ao empresarial, promovendo experiências práticas e desenvolvendo competências técnicas e comportamentais exigidas pelo mercado de trabalho atual.

Este ano marca o segundo ciclo da parceria com a Raia Drogasil (RD), que subsidia metade da mensalidade do curso de Farmácia para seus funcionários. O curso foi ajustado para incluir o treinamento personalizado da Raia Drogasil, visando à integração dos alunos ao mercado de trabalho.

O projeto UniFECAF in company também segue com um curso tecnólogo com duração de dois anos voltado para o Call Center, totalmente personalizado e focado no desenvolvimento de habilidades para o setor, direcionado para colaboradores da Sercom. Esse programa foi projetado para atender às demandas específicas da empresa, os desafios enfrentados no setor e as competências necessárias para aprimorar o desempenho dos colaboradores.

Por meio dessa relação, algumas vagas são direcionadas preferencialmente aos alunos da instituição. As vagas são divulgadas inicialmente na plataforma de empregabilidade exclusiva para estudantes do Centro Universitário.

Algumas dessas empresas são: Sercom, que proporciona especialização em atendimento ao cliente e gestão de processos, Correios, que oferecem experiências nos setores logístico e operacional. Na área industrial, Cinpal e TECMAR dispõem de programas voltados ao desenvolvimento técnico em engenharia e tecnologia.

A UniFECAF também conta com colaborações com empresas de grande porte como Havan, Ambev, Magazine Luiza e Club Paineiras, que disponibilizam vagas de estágio, programas de trainee e participações em projetos de inovação.

Além disso, a UniFECAF segue com parcerias com órgãos públicos, como a Polícia Militar, Polícia Civil e prefeituras de Taboão da Serra e Embu das Artes. Essas parcerias incluem projetos comunitários com as Secretarias de Cultura, Saúde e Educação de Taboão da Serra.

De acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) , 70% das empresas que mantêm parcerias com instituições de ensino relatam aumento em inovação e produtividade. Esse modelo colaborativo fortalece a qualificação de mão de obra local e fomenta o desenvolvimento econômico e social da região.

Os alunos da UniFECAF, incluindo aqueles matriculados no formato EAD, têm acesso aos espaços de convivência e lazer disponibilizados pela instituição. Tanto na sede quanto no campus localizado no centro de Taboão da Serra, os estudantes podem utilizar áreas destinadas ao entretenimento, como sala de videogames, mesa de pingue-pongue, quadras esportivas e, na nova unidade, até uma pista de boliche.

“Os alunos gostam de vir presencialmente. Nos intervalos, eles aproveitam esses espaços”, destaca Gama (CEO da UniFECAF), reforçando a proposta de integrar estudo e momentos de relaxamento no ambiente acadêmico.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, com a ascensão de tecnologias como inteligência artificial (IA) e big data, outras habilidades, como segurança cibernética, também ganham destaque.

"Mais do que obter um certificado, é fundamental adquirir conhecimentos relevantes ao longo do ensino superior. A análise da matriz curricular e a escolha criteriosa da instituição são aspectos essenciais nesse processo", afirma Marcel Gama.

A UniFECAF acompanha essas tendências e estrutura sua grade curricular para que os estudantes desenvolvam e apliquem essas habilidades em contextos reais, alinhando-se às demandas das profissões em crescimento no mercado.

Website: https://www.linkedin.com/school/unifecaf/