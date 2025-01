Esgoto: manutenção e cuidados diários evitam entupimento

Alagamentos, mau cheiro, sujeira, danos estruturais, presença de pragas como ratos e baratas. Esses são alguns transtornos causados pelo entupimento do encanamento de esgotos. O problema, no entanto, pode ser evitado se houver a prevenção e a manutenção adequada do sistema.

De acordo com Peterson Reimberg, COO da PowerJet, empresa que atua como desentupidora 24 horas, os métodos mais eficazes para prevenir o entupimento incluem: limpeza periódica das caixas de gordura e inspeção das tubulações; instalação de filtros ou grelhas nos ralos para reter sólidos; uso de produtos de limpeza não corrosivos e adequados para o sistema.

No dia a dia, recomenda-se que as pessoas evitem o descarte de resíduos sólidos ou gorduras nos encanamentos. Isso inclui jogar restos de alimentos, comida, cabelos, óleo de cozinha ou objetos pequenos nos ralos.

“É importante também fazer uso de água quente ocasionalmente para dissolver resíduos de gordura acumulados e limpar regularmente os ralos e sifões”, afirma o COO. Já a manutenção preventiva, ou seja, identificar e corrigir possíveis falhas antes que se tornem graves, deve ter uma frequência que varia conforme cada caso.

Manutenção preventiva residencial e comercial

Para residências, a recomendação de Reimberg é que seja feita uma vez entre seis meses e um ano. Em empresas ? especialmente em restaurantes, indústrias químicas e farmacêuticas, hotéis, lojas de automóveis, oficinas, shoppings e prédios comerciais ? a manutenção deve ter periodicidade trimestral ou conforme a intensidade de uso.

Nesses casos, a atenção precisa ser maior, ressalta o especialista, já que os negócios têm a necessidade legal de se adequarem às normas sanitárias e ambientais.

“Existem alguns sinais que indicam que a manutenção preventiva está sendo negligenciada. Entre eles, mau cheiro constante em pias e ralos, vazão lenta da água, surgimento de manchas de umidade ou infiltrações nas paredes e pisos e refluxo de esgoto em pias, vasos sanitários ou ralos”, sinaliza Reimberg.

Além dos transtornos causados às pessoas, a falta de manutenção adequada nos sistemas de esgoto também impacta negativamente o meio ambiente. “Pode haver contaminação do solo e das águas subterrâneas, bem como dos rios e mares devido a falhas ou descarte inadequado de resíduos”, diz o COO da PowerJet.

“Outros riscos envolvem o aumento da emissão de gases prejudiciais (como metano, proveniente da decomposição orgânica) e prejuízo à fauna e flora aquática por vazamentos de substâncias tóxicas”, complementa.

Para saber mais, basta acessar o site: https://desentupidora.app.br/