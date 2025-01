IA e inclusão integram tendências para a educação em 2025

Em 2023, havia 47,3 milhões de alunos matriculados em escolas públicas e privadas de todo o país, dos quais 91% frequentavam o ensino regular, conforme resultados preliminares do Censo Escolar 2024, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e compartilhado pela Agência Brasil.

Bernard Caffé, CEO da Jovens Gênios, destaca que a educação está em constante transformação e, nos últimos três anos, o setor educacional global passou por mudanças sem precedentes.

“Entre as inovações tecnológicas, políticas públicas e práticas pedagógicas que visam atender às demandas de uma sociedade cada vez mais digital e conectada, a educação de 2025 promete novos caminhos para a formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI”, explica.

Para Caffé, a incorporação de tecnologias digitais na educação é uma tendência crescente e que põe o aluno no centro do processo de aprendizagem, integrando novas metodologias e ferramentas digitais para uma formação mais personalizada e colaborativa. “Diferente do ensino semipresencial, o modelo híbrido favorece a flexibilidade, permitindo que os alunos possam desenvolver competências com a ajuda de ferramentas digitais”.

De acordo com a Unesco, a utilização de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina estão transformando o papel do educador, que se torna um facilitador no processo de construção do conhecimento, focando no desenvolvimento de habilidades para a vida, como pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas.

Ensino baseado em competências e personalização

Caffé acredita que, para 2025, o ensino baseado em competências continuará em evidência. “Nos próximos anos, o ensino baseado em competências ganhará ainda mais relevância, especialmente com o avanço das metodologias ativas de aprendizagem, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom)”, afirma.

Para ele, essas abordagens permitem que os alunos sejam protagonistas do seu aprendizado e desenvolvam habilidades essenciais para o mercado de trabalho, como a capacidade de adaptação e o raciocínio lógico. Conforme a Resolução CNE 2/2019, é fundamental que a educação brasileira esteja alinhada com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê uma formação integral do aluno, tanto na dimensão cognitiva quanto socioemocional.

Na visão de Caffé, a personalização da educação, facilitada pela IA, permitirá que cada estudante tenha um plano de aprendizagem adaptado às suas necessidades. “Ferramentas como a plataforma Jovens Gênios, que monitora em tempo real o desempenho dos alunos, exemplificam essa tendência”.

Segundo Caffé, com o mapeamento de habilidades da BNCC e o uso de diagnósticos como a Teoria de Resposta ao Item (TRI), os educadores conseguem elaborar planejamentos pedagógicos baseados em dados, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e adaptada.

Educação Inclusiva e o uso de tecnologias assistivas

De acordo com o CEO da Jovens Gênios, a acessibilidade e a inclusão também são pilares da educação de 2025. Com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) pelo Decreto nº 6.949/2009 e a implementação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), o Brasil tem avançado na promoção da educação inclusiva.

“No entanto, ainda há desafios para garantir uma inclusão efetiva no mundo digital”, considera Caffé. “Tecnologias assistivas, como softwares de leitura de tela e plataformas com funcionalidades de acessibilidade, estão sendo integradas para apoiar a aprendizagem de pessoas com deficiência”.

O papel da formação docente e da gestão escolar no futuro

Na perspectiva do CEO da Jovens Gênios, o professor continuará sendo a figura central na educação, mesmo em um cenário digital e automatizado.

“Investir em formação continuada para os educadores é essencial para que possam incorporar novas tecnologias e metodologias, garantindo que estejam preparados para os desafios educacionais do futuro”, articula.

Para Caffé, a gestão escolar também passará por uma transformação, com um foco maior em práticas baseadas em evidências. “A utilização de dados educacionais para a tomada de decisões é uma tendência cada vez mais forte, como destaca o relatório do World Economic Forum (2023), que aponta que escolas que adotam práticas de data-driven têm, em média, um aumento de 20% no desempenho acadêmico dos alunos”, reporta.

“A tecnologia continuará a desempenhar um papel fundamental, mas sempre com o objetivo de humanizar a educação, tornando-a acessível, inclusiva e eficaz”, finaliza o CEO da Jovens Gênios.

Para mais informações, basta acessar: https://www.jovensgenios.com/