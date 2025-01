Amor nas alturas: Empire State Building comemora o Valentine’s Day com o encontro mais luxuoso de Nova York, pacote de pedido de casamento, exibição do filme "Sintonia de Amor" e iluminação anual da torre

Celebre o amor no "Prédio Mais Romântico do Mundo". O Empire State Building (ESB) anunciou hoje seus planos especiais para o Valentine’s Day, incluindo uma sessão de filme temática, um pacote exclusivo para pedidos de casamento e o encontro mais exclusivo de Nova York para um casal sortudo no mês de fevereiro.

Empire State só para dois: em 2024, um casal sortudo viveu a experiência única de ter o Observatório do Empire State Building só para eles, aproveitando um jantar gourmet com harmonização de vinhos no exclusivo Observatório do 102 o andar. O jantar de três pratos foi criado e preparado pelo chef principal do restaurante do Empire State Building, STATE Grill and Bar, incluindo um delicioso menu degustação acompanhado por música ao vivo, uma decoração temática e, é claro, o privilégio de aproveitar, de forma privada, a vista mais deslumbrante de toda Nova York. Antes do jantar, o casal será recebido com taças de champanhe e fará um tour exclusivo pelo museu imersivo do Empire State Building e pelo Observatório do 86 o andar, que permanecerá fechado durante toda a experiência do casal. Saiba mais sobre esta oportunidade exclusiva de US$ 20.000 aqui.





Magia do cinema: "Sintonia de Amor", o clássico romance dos anos 90, com cenas filmadas no Empire State Building, será exibido novamente este ano em uma sessão especial no 80 o andar do edifício no dia 14 de fevereiro. Os convidados poderão aproveitar bebidas não alcoólicas e petiscos gratuitos durante o filme e encerrar a noite admirando as melhores vistas de Nova York dos observatórios no 86 o e no 102 o andar.





Um brinde ao amor eterno: o exclusivo pacote de pedido de casamento Happily Ever Empire do ESB inclui uma visita guiada exclusiva na experiência do observatório, um espaço reservado no 86 o andar para fazer o pedido e uma garrafa de Champagne para celebrar.





Doçuras especiais : de 5 a 23 de fevereiro, a confeitaria de Nova York Baked by Melissa estará em um carrinho pop-up dedicado, oferecendo uma variedade de doces no icônico Observatório do 86 o andar, de quarta a domingo, das 10h às 21h.





Luzes noturnas: no dia 14 de fevereiro, o Empire State Building acenderá as famosas luzes da torre com um batimento cardíaco rosa, em seu presente anual de Valentine's Day para a cidade de Nova York. Envie a mensagem CONNECT para 274-16 para receber atualizações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

"O Empire State Building é um símbolo romântico atemporal que serve de cenário para inúmeros primeiros encontros, pedidos de casamento e comemorações de aniversários durante todo o ano", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. "Estamos empolgados em receber nossos visitantes de todo o mundo para celebrar o Valentine’s Day no 'Prédio Mais Romântico do Mundo'".

A mundialmente famosa Observatory Experience do Empire State Building passou por uma renovação de 165 milhões de dólares, que incluiu um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um novo observatório no 102o andar com vistas incomparáveis do coração de Nova York. A icônica Observatory Experience foi eleita recentemente a atração número um do mundo e a número um nos EUA pelo terceiro ano consecutivo no Tripadvisor Travelers’ Choice Awards de 2024: Best of the Best Things to Do.

Imagens em alta resolução estão disponíveis para download aqui. Para mais informações sobre o Empire State Building, confira aqui.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Prédio Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, da baseàantena. A reformulação de 165 milhões de dólares da Empire State Building Observatory Experience criou uma nova experiência, com uma entrada dedicada para os visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102o andar, com janelas do chão ao teto. A jornada até o famoso observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre de 360 graus com vistas de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a experiência na cidade, cobrindo tudo, desde a história icônica do edifício até seu atual papel na cultura pop. A Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarada a atração número um do mundo e a número um nos EUA pelo terceiro ano consecutivo no Tripadvisor’s Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do, "O Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, o destino turístico mais popular do mundo pelo Uber e a atração número 1 em Nova York na lista de viagens Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

