Parceria entre Preks e Oriz avança no mercado de precatórios

A Preks, plataforma especializada na compra e venda de precatórios, e a Oriz Partners, especializada na gestão de fundos estruturados, anunciaram a consolidação de sua parceria iniciada em 2024. A colaboração, centrada na aquisição de precatórios federais pulverizados, resultou na alocação completa do primeiro fundo de precatórios, definindo um milestone importante na parceria e pavimentando o caminho para novos projetos.

"A conclusão do primeiro fundo é um marco para a história da Preks. Nossa parceria com a Oriz ampliou a capacidade de oferecer soluções financeiras inovadoras e eficientes para nossos clientes", afirmou João Garcia, CEO da Preks.

Com a finalização do primeiro fundo de precatórios federais, as empresas agora direcionam seus esforços para desenvolver novas teses de investimento e ampliar suas atuações. Entre os próximos objetivos está a diversificação do portfólio e a criação de estratégias que promovam maior acessibilidade ao mercado de precatórios. "O primeiro ano de trabalho com a Preks foi marcado por resultados sólidos, reforçando nossa confiança na tese de precatórios federais pulverizados", afirmou Khalil Kaddissi, sócio e gestor de ativos judiciais da Oriz.

A parceria entra em uma nova fase, com foco na criação de soluções financeiras que aliam inovação e eficiência. Para 2025, as expectativas incluem o fortalecimento da atuação com precatórios federais pulverizados, além da diversificação para outros tipos de ativos.

Sobre a Preks

A Preks é uma das líderes no mercado de compra e venda de precatórios, apoiando credores e investidores na negociação de precatórios. Com mais de oito anos de atuação, combina tecnologia avançada e análise jurídica para desenvolver soluções financeiras alinhadas às necessidades do mercado. Em 2020, foi pioneira ao realizar a primeira venda de precatórios totalmente em blockchain no Brasil. No ano seguinte, a Preks foi selecionada pelo Banco Central para participar do Laboratório de Inovação Financeira (LIFT Lab), destacando-se como uma empresa com potencial de transformar o sistema financeiro nacional por meio do uso de blockchain.

Sobre a Oriz Partners

A Oriz Partners é uma gestora e boutique de negócios independente que desenvolve soluções financeiras personalizadas. A empresa trabalha com operações estruturadas, fusões e aquisições, situações especiais e ativos judiciais, além de atuar na administração de carteiras, fundos exclusivos, planejamento sucessório e serviços de banco de investimento. Sua atuação inclui ainda mesa de operações e aconselhamento em operações de renda fixa e variável, incluindo derivativos, atendendo a diferentes frentes de negócios no Brasil e no exterior.

Website: https://preks.com.br/