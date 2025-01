Intersolar Europe: renovável, acessível, à prova de futuro – a energia fotovoltaica supera economicamente a energia nuclear e fóssil

O crescimento global da geração de energia solar não mostra sinais de desaceleração. Os mercados estabelecidos estão testemunhando a rápida implantação da energia fotovoltaica (PV, do inglês photovoltaic). Em 2024, foi alcançado o marco global de dois terawatts de capacidade fotovoltaica instalada. A capacidade de geração solar instalada nos últimos dois anos excedeu a dos 68 anos anteriores combinados. Um grande motivo para esse desenvolvimento é o preço decrescente dos módulos fotovoltaicos. Para manter o ritmo e continuar no caminho em direção a um mundo de energia neutra para o clima, os principais participantes e talentos do setor de energia solar se reunirão na Intersolar Europe mais uma vez este ano. A principal exposição do mundo para o setor de energia solar será realizada de 7 a 9 de maio de 2025 como parte da The smarter E Europe, a maior aliança de exposições da Europa para o setor de energia, na Messe München.

Progress and community: Intersolar Europe 2025 is marked by a dynamic solar industry. ©Solar Promotion GmbH

Segundo o último estudo da SolarPower Europe, um novo recorde foi batido em 2024, quando 65,5 GW de nova capacidade fotovoltaica foram instalados na Europa. Com a expectativa de que a capacidade total chegue a 816 GW até 2030, quase o triplo dos 338 GW de 2024, precisamos da integração inteligente da energia solar ao sistema de energia: A expansão das redes de energia, a flexibilização e a digitalização da infraestrutura e um aumento considerável das capacidades de armazenamento são essenciais. Ao mesmo tempo, a eletrificação do transporte e do aquecimento deve ser acelerada.

Os custos decrescentes da energia solar continuarão impulsionando sua competitividade

A energia solar está ficando cada vez mais barata. Um fator essencial é o preço dos módulos fotovoltaicos. Segundo a OPIS, agência de informação de preços da Dow Jones, em novembro de 2024, o preço dos módulos fotovoltaicos na Alemanha estava entre 6 e 13 centavos de euro por watt-pico (€ct/Wp), na China em torno de 9 €ct/Wp, e nos Estados Unidos entre 27 e 28 €ct/Wp. Após muitos anos de declínio constante dos preços, a participação dos custos dos módulos nos custos totais do sistema PV caiu para menos de 30%. Inversores e componentes BOS (balance of systems) também ficaram consideravelmente mais baratos.

Após muitos anos de desenvolvimento desse mercado e devido às economias de escala, os custos de produção de energia solar continuam diminuindo. Segundo o Fraunhofer ISE, em 2024, o custo nivelado de eletricidade (LCOE) na Alemanha para plantas fotovoltaicas de grande escala era de cerca de 4 a 7 centavos de euro por quilowatt-hora. Para plantas fotovoltaicas de grande escala com armazenamento de baterias, entre 6 e 11 centavos de euro por quilowatt-hora. Gerar eletricidade com usinas convencionais é muito mais caro, com custos que variam de cerca de 15 a quase 33 centavos de euro por quilowatt-hora. A energia nuclear é ainda mais cara, com um custo de 49 centavos de euro por quilowatt-hora.

Intersolar Europe – Estrategistas, inovadores e pioneiros se reúnem em Munique

A Intersolar Europe é mais do que uma vitrine para o setor de energia solar. Ela reúne todos os pioneiros e visionários do setor: fabricantes, fornecedores e distribuidores, instaladores, prestadores de serviços, desenvolvedores de projetos, planejadores e start-ups.

Os principais tópicos deste ano incluem usinas híbridas, sistemas fotovoltaicos comerciais, aplicações modernas, como PV agrícola, flutuante e integrada a edifícios, como também combinações inteligentes de PV, sistema de armazenamento, eletromobilidade, bombas de calor e gerenciamento de energia. Ele fornecerá insights atualizados e abrangentes sobre o presente e o futuro da transformação fundamental do mundo da energia.

