Consórcio permite a aquisição de imóveis e automóveis de forma planejada

O começo de um ano traz consigo novas metas e objetivos para o ciclo que se inicia. As expectativas positivas e o planejamento pavimentam o caminho para a realização de sonhos e o consórcio pode ser uma opção para alcançar o que se deseja ao longo de 2025. A modalidade de investimento permite a aquisição de um bem - imóvel ou veículo - sem a necessidade de entrada e com parcelas com valores de acordo com o poder de compra do cliente.

Em 2024, o número de consorciados no Brasil atingiu um marco histórico, superando 11,2 milhões de participantes ainda em novembro, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Os cinco segmentos que compõem o Sistema de Consórcios apresentaram crescimento na soma de cotas vendidas: eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 52,6%; imóveis, com 27,3%; serviços, com 11,1%; veículos leves, com 5,1%; e motocicletas, com 5,1%. As vendas de cotas atingiram quase 4,2 milhões de reais, aumento de 7,8% em relação a 2023.

“O sistema de consórcio é ideal para o início de um novo ano. É o momento de dar o primeiro passo para tirar as metas do papel, avaliando a viabilidade de cada uma, a partir da organização financeira que a modalidade propicia”, comenta José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

Além disso, avalia José Climério, quem não tem o hábito de poupar e investir encontra no consórcio a melhor opção, pois não é preciso se comprometer com valor de entrada e pagamento de juros, como é o caso de financiamentos. “Sabendo o valor necessário para investir em suas metas, o cliente pode escolher a quantidade e o valor das parcelas. Assim, pode contratar o plano que mais se enquadre no seu orçamento", complementa.

“Comprometer-se com um consórcio é uma forma de fazer um bom uso do dinheiro e uma alternativa para não cair na tentação de gastar além da conta com itens supérfluas, investindo em objetivos e desejos programados”, acredita.

Como funciona?

No consórcio os participantes são organizados em grupos, nos quais todos os integrantes contribuem mensalmente com uma quantia definida, durante certo período, criando uma poupança conjunta. A cada mês, os consorciados podem ser contemplados por sorteio e, também, de oferecer lances, podendo embutir parte do valor ofertado utilizando a carta de crédito. O sorteio define apenas a ordem dos participantes a serem premiados, pois ao final do tempo estipulado todos serão contemplados.

A prestação no consórcio é constituída pelo fundo comum (valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada à compra do bem), pela taxa de administração e por um fundo de reserva, além de seguro, quando contratado. O reajuste do consórcio de veículos ocorre anualmente, de acordo com a variação do índice de preço estabelecido no contrato, de forma a preservar o poder de compra dos consorciados a serem contemplados com o crédito.