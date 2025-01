UAEREP anuncia convocatória para concessão de bolsa do sexto ciclo

O Programa de Pesquisa dos EAU para Ciência de Elevação Pluviométrica (UAEREP) abriu seu 6o ciclo de submissão de propostas de pesquisa inovadoras, oferecendo uma bolsa de até US$ 1,5 milhão (AED 5,511 milhões) para cada proposta de projeto vencedora. A bolsa será distribuída entre até três projetos de pesquisa inovadores ao longo de três anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250128454289/pt/

The UAEREP Cycle 6th Kick-Off Ceremony at the International Rain Enhancement Forum (Photo: AETOSWire)

O anúncio foi feito durante o 7º Fórum Internacional de Elevação Pluviométrica (IREF), que começou hoje em Abu Dhabi.

O programa recebe propostas de pesquisa inovadoras que priorizem cinco áreas principais de pesquisa: materiais de semeadura otimizados, novos sistemas de formação de nuvens e/ou elevação pluviométrica, UAS autônomos, intervenções climáticas de área limitada, e modelos, software e dados avançados.

Sua Excelência, Dr. Abdulla Al Mandous, Diretor Geral do Centro Nacional de Meteorologia (NCM) e Presidente da OMM, disse: "O sexto ciclo do UAEREP apresenta uma oportunidade vitalàcomunidade científica mundial de contribuir com o desenvolvimento de soluções inovadoras que abordem os crescentes desafios de segurança hídrica. Este esforço se alinha ao compromisso contínuo dos EAU em acelerar a ação climática e criar resiliência contra o impacto das mudanças climáticas."

Alya Al Mazrouei, Diretora da UAEREP, disse: "O último ciclo da UAEREP se alinha com a visão estratégica da NCM de posicionar o programa como um modelo reconhecido a nível mundial para pesquisa e operações de melhoria na precipitação pluviométrica, que promovam a segurança hídrica nos EAU e em todo o mundo. Mediante este ciclo, pretendemos aproveitar as conquistas impactantes dos ciclos anteriores, que capacitaram inúmeras iniciativas de melhoria na precipitação pluviométrica para otimizar suas estratégias, refinar suas operações e obter melhores resultados de precipitação pluviométrica."

A inscrição de propostas está aberta até 13 de março de 2025, sendo que as pré-propostas devem ser enviadas até 20 de março de 2025. Os convidados a enviar propostas completas serão avisados até 20 de maio de 2025 e solicitados a enviar suas propostas completas até 28 de agosto de 2025.

Os projetos vencedores serão selecionados por um rigoroso processo de revisão de mérito em duas etapas, e os premiados anunciados em janeiro de 2026.

As avaliações de pré-propostas irão considerar o alinhamento com as prioridades de pesquisa da UAEREP, a excelência e o impacto da pesquisa, a experiência e o potencial dos proponentes, a cooperação multidisciplinar e o potencial da proposta de fazer avançar a comunidade e o setor de pesquisa de elevação pluviométrica.

Até o momento, a UAEREP alocou AED 82,6 milhões para a conclusão bem-sucedida de 11 projetos inovadores de pesquisa, resultando em 8 patentes, com mais 3 pendentes de registro. Além disto, 3 novos projetos de pesquisa estão em curso.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250128454289/pt/

Salam Shehady

sshehady@apcoworldwide.com