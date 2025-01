Estudo revela os motivos para a adoção de dietas restritivas

Saúde, humor, controle do peso, preocupações éticas e relacionadas ao consumo de produtos naturais. Essas são as principais razões pelas quais as pessoas adotam dietas restritivas, ou seja, eliminam o consumo de determinados alimentos, como indica um estudo publicado no periódico “Perceptual and Motor Skills”, desenvolvido por pesquisadores do Brasil e de Portugal.

A pesquisa, realizada por cientistas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de Alfenas (Unifal) e do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, de Portugal, identificou três comportamentos alimentares marcantes na população brasileira: “restrição alimentar cognitiva”, “alimentação emocional” e “descontrole alimentar”.

Os pesquisadores relacionaram cada um dos comportamentos a nove motivos subjacentes às escolhas alimentares: saúde, humor, conveniência, apelo sensorial, conteúdo natural, preço, controle do peso, familiaridade e preocupação ética. A análise contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Para Letícia Paiola, CMO da Bananinha Paraibuna, empresa fundada em 1975, em Paraibuna (SP) e que realiza análises de mercado para desenvolvimento de novos produtos da marca, o estudo que mostra que saúde, humor, peso e ética estão entre os principais motivos para a adoção de dietas restritivas se faz necessário e sensível ao momento atual.

“Vivemos no mundo da avaliação dos aplicativos, mas, principalmente, da nossa própria avaliação e performance. Estamos naturalmente nos colocando em dilemas éticos e morais, isso vai refletir no que a gente é, no que a gente come”, afirma.

Por outro lado, prossegue, também se vive hoje o auge do “culto” ao corpo, que é difundido, em espaços físicos e virtuais, como nos aplicativos. “A pauta por trás da saudabilidade como comportamento social, além do propósito da saúde em si, faz parte do dia a dia de todos”, evidencia. Em média, 70% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital, conforme dados de uma sondagem realizada pela Opinion Box,

Segundo o balanço, 61% dos usuários do país já compraram algo depois que um produto ou serviço foi indicado ou usado por um influencer e 20% já foram influenciados durante seu processo de decisão de compra.

Na visão de Paiola, é preciso encontrar as razões por trás de comportamentos, muitas vezes radicais, atrelados à alimentação, ao peso, o quão saudável se aparenta ser ou estar e que acabam gerando resultados momentâneos, sem entender o caminho comportamental por trás disso.

Doces com ingredientes naturais podem integrar alimentação equilibrada

De acordo com as análises de mercado realizadas pela Bananinha Paraibuna, o consumo de doces com ingredientes naturais se insere em um contexto de busca por uma alimentação saudável e equilibrada.

Na perspectiva dos especialistas da empresa, o consumo de doces com ingredientes naturais é uma alternativa para evitar o sofrimento emocional relacionado ao processo e trazer, de fato, benefícios reais à saúde.

Além disso, a CMO evidencia que os consumidores devem buscar por produtos naturais de verdade, ou seja, produzidos por empresas que acompanham as mudanças comportamentais como batalhas do indivíduo, não só como consumer e números de vendas, mas que trazem propósitos reais dentro da lógica social e, também, emocional, da relação que se tem com os alimentos.

“Se, muitas vezes, vemos o termo ‘cozinha afetiva’ - porque esta realmente existe -, precisamos também promover a responsabilidade afetiva sobre a indústria”, articula.

