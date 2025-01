Inflação encerra 2024 acima da meta e pressiona economia

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 2024 com uma alta acumulada de 4,83%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado superou o teto da meta estabelecida pelo governo, que era de 3% com uma margem de tolerância de 1,5% e representa o maior índice desde 2022, quando o acumulado foi de 5,79%. A alta foi impulsionada, principalmente, pelo aumento nos preços do grupo de alimentos e bebidas, que registrou uma variação de 7,69%.

Outros segmentos também contribuíram, refletindo as pressões inflacionárias em diversos setores da economia. De acordo com Rodrigo Salim, especialista financeiro e Diretor Executivo, “a aceleração dos preços em 2024 reflete, entre outros fatores, os custos elevados de insumos agrícolas e as flutuações cambiais ao longo do ano, que afetaram diretamente os produtos da cesta básica”.

A elevação generalizada dos preços desvaloriza a moeda nacional, dificulta o investimento privado e gera pressões adicionais sobre a dívida pública, além da perda do poder de compra dos consumidores. “A alta inflacionária representa um desafio não apenas para as famílias, mas também para as empresas, que precisam lidar com custos crescentes e incertezas no planejamento financeiro”, observa Salim.

O impacto da inflação sobre diferentes grupos sociais apresenta variações, com maior pressão sobre famílias que destinam a maior parcela de seus rendimentos a bens de consumo essenciais, como alimentação. Esse cenário tem implicações no poder de compra e na dinâmica de geração de empregos, apontando para a relevância de estratégias que integrem controle econômico e medidas de proteção social

A inflação em 2024 foi influenciada por fatores externos, incluindo a instabilidade nos preços de commodities no mercado internacional e as flutuações cambiais. Esses elementos têm reflexos sobre o custo de bens importados e exercem influência sobre a capacidade de consumo das famílias. Segundo Salim, “é fundamental que o governo e o setor privado atuem em conjunto para criar um ambiente que favoreça o aumento da produção interna, reduzindo a dependência de insumos externos e minimizando os efeitos de oscilações globais”.

As decisões de política monetária desempenharam papel central no combate à inflação em 2024. A condução das taxas de juros pelo Banco Central buscou conter o avanço dos preços, considerando os desafios relacionados à preservação da recuperação econômica.

Com o fechamento dos dados de 2024, o debate sobre a adoção de estratégias eficazes para 2025 ganha força. Entre as opções estão ajustes na política fiscal, como o controle mais rigoroso dos gastos públicos, e incentivos para o aumento da produtividade, principalmente nos setores mais sensíveis à inflação.

O desafio, no entanto, é conciliar medidas de curto prazo com soluções de longo prazo que promovam a estabilidade econômica. “Alcançar um equilíbrio entre políticas de controle de preços e o fomento ao crescimento é essencial para garantir uma economia mais resiliente e inclusiva”, conclui Salim.

Website: https://www.linkedin.com/in/rodrigosalim/