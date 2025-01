UniFECAF lança novos cursos semipresenciais a partir de 2025

O Centro Universitário UniFECAF, localizado em Taboão da Serra, ampliou sua atuação no mercado educacional ao lançar cursos na modalidade semipresencial. A instituição, que já oferece opções de ensino superior presencial e a distância (EAD), está investindo na diversificação de formatos de ensino para atender às demandas atuais.

O ensino a distância apresentou crescimento significativo desde a pandemia de 2020, impulsionado pela flexibilidade que oferece aos estudantes. Nos últimos meses, no entanto, o modelo semipresencial tem ganhado destaque ao combinar elementos do EAD com momentos presenciais. Essa modalidade busca unir a flexibilidade do ensino remoto com a interação presencial, permitindo debates, esclarecimento de dúvidas e maior proximidade com a infraestrutura das instituições.

A UniFECAF, com base em pesquisas realizadas sobre o perfil de seus alunos e potenciais estudantes, decidiu estruturar os cursos semipresenciais. A iniciativa também reflete a estratégia da instituição de captar novos alunos e se adaptar às novas demandas educacionais.

“A proposta é atrair mais alunos para a instituição, mostrar que é possível conciliar o ensino a distância com a prática presencial e, ao mesmo tempo, incentivar que mais estudantes conheçam os espaços da UniFECAF”, destaca Marcel Gama, CEO da instituição.

Inicialmente, as aulas presenciais dos cursos semipresenciais ocorrerão exclusivamente na sede da UniFECAF. O plano, no entanto, é expandir essa estrutura para os mais de 600 polos que a instituição possui em todo o Brasil. As aulas presenciais serão semanais, com duração aproximada de três horas. Elas combinam atividades expositivas e práticas, de acordo com o Ministério da educação (MEC) e as diretrizes curriculares nacionais (DCN).

De acordo com dados da Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), a modalidade semipresencial desponta como uma das grandes tendências para 2025. A projeção aponta um crescimento expressivo de 350% no número de matrículas, consolidando o formato como uma escolha estratégica para quem busca flexibilidade aliada à interação presencial.

A instituição também conta com laboratórios e espaços acadêmicos projetados para atender às necessidades tanto do mercado de trabalho quanto das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). A utilização desses espaços foi planejada para melhorar os recursos disponíveis e manter a dinâmica das atividades no campus.

Com essa nova modalidade, a UniFECAF reforça seu compromisso com a oferta de diferentes formatos de ensino e com a ampliação do acesso ao ensino superior.

Website: https://www.linkedin.com/school/unifecaf/