Índice dos consórcios registra baixa, porém acima da média

O Índice de Confiança do Setor de Consórcios – ICSC, criado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), chega ao seu quinto resultado em janeiro. Com o objetivo de referenciar os agentes dos mais diversos setores econômicos, consumidores e participantes do Sistema de Consórcios, considera a confiança das associadas da entidade na modalidade, especialmente no início de um novo ano, como um indicador de realização de objetivos e incentivo à cadeia produtiva, fomentando a economia brasileira.

Além dos tradicionais indicadores estatísticos, divulgados mensalmente, a ABAC informa que o mais novo resultado do ICSC apontou retração sobre as expectativas setoriais para curto prazo. Em janeiro, a avaliação, sempre baseada nas respostas recebidas, apontou 60,8 pontos, 1,9 ponto abaixo do último levantamento.

Para Luiz Antonio Barbagallo, economista da ABAC, “no início de 2025, o ICSC, com pequena queda, ponderou a cautela destacada principalmente com relação ao comportamento da economia brasileira, nos últimos meses do ano passado, na qual a quantidade de respostas com opções negativas puxou o indicador para baixo. Em contrapartida, relativamente ao Sistema de Consórcios, as administradoras de consórcios apresentaram avaliações positivas, em sua maioria, minimizando a tendência e possibilitando a manutenção de boas perspectivas para o início deste ano”. O economista analisa que a pequena queda apresentada no ICSC reflete, da mesma forma que os outros setores da economia, algumas incertezas sobre a economia brasileira em 2025, porém destaca que em relação ao consórcio a percepção é de crescimento para este ano.

No ICSC, a variação de 0 a 100 pontos sinaliza que, estando acima de 50 pontos, indica a confiança dos empresários. Em contrapartida, abaixo de 50 pontos demonstra a falta dela. Portanto, apesar da retração, o ICSC, ao permanecer acima dos 50 pontos, ratifica a confiança das administradoras de consórcios associadas à ABAC.

