O Reino da Arábia Saudita hospedará uma reunião global regular de alto nível do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Riad, sendo que a primeira reunião está prevista para a primavera de 2026, como anunciado hoje.

Saudi Arabia to Host Regular World Economic Forum Global Meeting (Photo: AETOSWire)

A notícia foi divulgada hoje por Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economia e de Planejamento, e Børge Brende, Presidente do Fórum Econômico Mundial, no último dia da 55ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

A reunião global do FEM em Riad servirá como uma plataforma essencial para que líderes globais, especialistas, formuladores de políticas e tomadores de decisão de diversas áreas, incluindo os setores público e privados, universidades, organizações internacionais e sociedade civil, se reúnam e tratem dos desafios que regem o nosso mundo.

Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economia e de Planejamento da Arábia Saudita, comentou sobre o anúncio: “Hospedar uma reunião regular do Fórum Econômico Mundial no Reino é uma prova da plataforma global de diálogo, colaboração e inovação que a Arábia Saudita se tornou, e que o Fórum Econômico Mundial continua a ser. Esta reunião representa uma oportunidade fundamental para unir ainda mais o mundo na conquista do imenso potencial que nos aguarda”.

“Neste momento crítico para a economia global, não estamos só inspirados pelas oportunidades que temos diante nós, mas também profundamente confiantes de que nossos esforços coletivos forjarão um futuro mais brilhante, mais inclusivo e mais próspero para todos. Esperamos receber a comunidade global mais uma vez na Arábia Saudita na primavera do ano 2026.”

O presidente e diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, afirmou: “O Fórum Econômico Mundial deseja voltar ao Reino em 2026. Encerrar o 55º Fórum Econômico Mundial com esse anúncio nos coloca em um firme caminho para os próximos anos. Anos que terão consequências imensas. Já que o progresso que fizermos nos próximos meses não só produzirá resultados no curto prazo, mas também marcará nosso trajeto nos próximos anos.”

Baseando-se no sucesso da reunião especial do Fórum Econômico Mundial realizada em Riad em abril de 2024, esse novo desenvolvimento consolida a posição da Arábia Saudita como um ator chave na formação da agenda global. A liderança ousada e a determinação do Reino em promover diálogos globais entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento e impulsionar o crescimento global inclusivo fazem do país o hospedeiro ideal para abordar desafios globais complexos com a comunidade do FEM.

A Reunião Global do Fórum Econômico Mundial em Riad está pronta para se tornar um evento fundamental no calendário global, demonstrando a posição do Reino como uma ponte fundamental entre o norte e o sul, o leste e o oeste, e um marco para o diálogo e a ação construtivos.

