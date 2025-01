A Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje uma parceria com a Universidade de Ottawa (uOttawa) para colaborar na inovação de tecnologias que potencializam os aplicativos da cadeia de suprimentos. A parceria de cinco anos desenvolverá inovações relevantes e estratégicas em IA/ML (Inteligência artificial/Aprendizado de máquina), otimização e a próxima geração de interfaces de usuário. A Kinaxis colaborará com pesquisas novas e em andamento de pesquisadores e estudantes da uOttawa que estejam cursando mestrado e doutorado.

"Temos muita sorte de estarmos sediados em Ottawa, que tem uma comunidade tecnológica de classe mundial e universidades de prestígio, como a uOttawa, que estão entusiasmadas em colaborar com o setor em projetos tão importantes", disse Gelu Ticala, diretor de tecnologia da Kinaxis. “Estamos entusiasmados com a parceria com a uOttawa e esperamos todo o aprendizado, a inovação e os impactos positivos que podem resultar disso, para os alunos, a universidade e as cadeias de suprimentos.”

“Estamos orgulhosos da parceria com a Kinaxis, líder em inovação da cadeia de suprimentos, pois ela marca outra etapa significativa em nosso compromisso com o avanço da pesquisa e da inovação junto com o setor local”, disse a dra. Julie St-Pierre, vice-presidente de pesquisa e inovação da uOttawa. “Ao trabalhar em estreita colaboração com a Kinaxis, não estamos apenas proporcionando aos nossos alunos uma experiência prática inestimável no setor, mas também contribuindo para o desenvolvimento de soluções que terão um impacto duradouro nas cadeias de suprimentos globais. Juntos, estamos capacitando a próxima geração de inovadores para promover mudanças transformadoras.”

Nas últimas quatro décadas, a Kinaxis tem estado na vanguarda de todas as principais inovações tecnológicas do setor de cadeia de suprimentos, desde a criação de um dos primeiros mecanismos de memória de planejamento das necessidades de material (MRP), na década de 1980, que reduziu o tempo de execução do MRP de dias para minutos, até a adoção de um modelo SaaS anos antes de seus pares.

Essa parceria marca o mais recente desenvolvimento do programa acadêmico da empresa, que já atingiu mais de 12.000 alunos desde sua criação em 2020. O programa acadêmico da Kinaxis foi projetado para ajudar a garantir que a próxima geração tenha as ideias e as habilidades necessárias para impulsionar a cadeia de suprimentos moderna.

Para saber mais sobre a Kinaxis, acesse https://www.kinaxis.com/en/about-us/kinaxis-academic-program.

Sobre a Universidade de Ottawa

A Universidade de Ottawa está entre as principais universidades de pesquisa do Canadá. Como a maior universidade bilíngue (inglês e francês) do mundo, a uOttawa promove a colaboração e as parcerias que impulsionam a inovação e criam um impacto significativo em escala global. Os pesquisadores da uOttawa são líderes mundiais em áreas como fotônica, redes de última geração, saúde vascular e cardiovascular, saúde cerebral e mental, francofonia, políticas públicas e justiça social. A Universidade abriga 10 faculdades, 24 institutos de pesquisa, 17 centros de pesquisa e 26 instalações centrais que abrangem várias disciplinas. Com uma população estudantil vibrante de aproximadamente 50.000 alunos, a pesquisa e a inovação na uOttawa são baseadas na excelência, relevância e impacto, conduzidas no espírito de equidade, diversidade e inclusão. Para obter mais informações, consulte: https://www.uottawa.ca/research-innovation/

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250127880407/pt/

Relações com a mídia

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

+1 289-552-4640

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613