Com uma enorme variedade de opções para compras on-line e híbridas, as lojas físicas precisam oferecer, cada vez mais, ótimas experiências aos clientes para se manter competitivas. Segundo dados apresentados pelo CX Trends 2024, é que apesar de 76% das pessoas terem escolhido o e-commerce em 2023, 67% ainda compraram em lojas físicas. Além disso, 47% compra por meio de aplicativos. E pensando em uma possível solução, hoje há tecnologias avançadas, como o vídeo inteligente, que disponibiliza visão em tempo real das necessidades dos consumidores nos comércios e suporte a um serviço mais rápido e responsivo.

Há diversas ferramentas tecnológicas que melhoram o atendimento — e sem os altos custos e a complexidade dos processos manuais. "As soluções de vídeo habilitadas para IA, por exemplo, viabilizam uma “conscientização simultânea” da jornada dos clientes pela loja, já que conta o número de pessoas que entram e saem do estabelecimento, garantindo que haja funcionários suficientes disponíveis para atendê-las. A equipe pode ser deslocada para os caixas quando as filas aumentam e retornar às suas tarefas regulares (tais como administração, estoque e reposição em gôndolas) fora dos horários de pico", exemplifica Gustavo Maciel, Gerente de Varejo da Hikvision.

Para os consumidores, ter acesso ao produto certo, no lugar certo e na hora certa é fundamental. Nesse sentido, as imagens de monitoramento inteligente auxiliam na gestão das mercadorias nas prateleiras e acionam alarmes para que sejam reabastecidas e estejam sempre à disposição. Isso também permite analisar quais produtos são mais populares e, assim, posicioná-los em locais estratégicos, onde as pessoas podem encontrá-los rapidamente.

Com o aumento do número de espaços autônomos ou de espaços com poucos funcionários, a gravação com câmeras de monitoramento tecnológicas e modernas assume um papel muito importante. "Elas são capazes de identificar indivíduos com dificuldades nos caixas de autoatendimento e enviar um funcionário para auxiliá-los. Além de oferecer aplicativos para ambientes autônomos, desde segurança de câmeras tradicionais até algoritmos de IA que detectam furtos, os recursos garantem que os compradores se sintam seguros e ajudam a minimizar perdas no estoque", salienta Maciel.

A câmera inteligente pode proporcionar uma experiência de compra multicanal, com base na jornada dos compradores. A análise de dados a partir de imagens gravadas garante que os quiosques para pedidos on-line e retiradas de produtos estejam localizados nas áreas certas da loja, a fim de minimizar o congestionamento e acelerar o serviço. Ademais, nos centros de distribuição, os pedidos podem ser selecionados e embalados com maior precisão, diminuindo erros de separação.

"Em última análise, ao adotar um sistema de câmeras inteligentes, o varejista consegue oferecer atendimento de qualidade ao cliente, se manter competitivo frente aos concorrentes, além de aprimorar a segurança e serviços na loja", completa Gustavo.