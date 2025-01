Circocan promove Camp de formação em circo, no Paraná

De 24 a 28 de janeiro, o Rancho MC, em Mandirituba, no Paraná, está sendo palco do Camp Circocan, curso que trabalha mais de quinze modalidades de arte e técnicas de circo. O projeto foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura - Governo Federal, reafirmando o compromisso com o fomento à arte e à inclusão cultural. Uma das principais iniciativas do evento é a oferta de 16 bolsas integrais para artistas residentes no Paraná que possuem atuação comprovada na área artística, ampliando o acesso e fortalecendo a formação na região.

Estrutura

O Camp está sendo realizado no Rancho MC, no Centro de Treinamento Circocan, espaço que possui infraestrutura completa em meio a uma área preservada de mais de 100 mil m². Localizado a 40 quilômetros de Curitiba, o local oferece uma combinação de comodidade e natureza. Sua estrutura inclui um ginásio multiuso para atividades de circo, no qual foi inaugurado um dos únicos trapézios voadores Indoor do Brasil. O Rancho MC também disponibiliza salões artísticos, salas multiuso, estúdio de arte, refeitório, cozinha industrial, alojamentos, chalés e áreas de lazer e convívio.

Transformando Pessoas

Para Pedro Mello, diretor executivo do Circocan, a prática e o aprendizado do circo vão muito além do picadeiro: “O circo é uma ferramenta poderosa de aprendizado e transformação. Ele desenvolve habilidades físicas, emocionais e sociais de forma integrada. ” Segundo ele, o Circocan tem levado a experiência do circo para além das fronteiras artísticas, alcançando pesquisadores e cientistas de instituições como NASA, Harvard e ONU. “Nossa jornada é sobre ampliar horizontes e conectar mundos diferentes por meio da arte circense. ”

Oportunidade

Com uma programação imersiva e diversificada, o Camp Circocan é uma oportunidade para artistas desenvolverem suas habilidades, trocarem experiências e se conectarem de forma integrada ao universo do circo. A disponibilização de bolsas integrais através de políticas afirmativas e de livre concorrência reforça a proposta de fomentar a inclusão e democratizar o acesso à formação artística.

Serviço

Evento: Camp Circocan

Data: 24 a 28 de janeiro de 2025

Local: Rancho MC, Mandirituba - PR

Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura - Governo Federal

Website: https://www.instagram.com/circocan