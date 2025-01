Rede Boulevard Food lança modelo de Retrofit

O setor de franchising brasileiro, em especial o de alimentação, vive uma forte expansão nos últimos anos. Este segmento, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), movimenta cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), com tendência de alta para os próximos anos. De olhos nestes números, a Rede Boulevard Food (com 20 marcas em seu portfólio, dentre elas o Lanchão Brasil, criada há 31 anos e que deu origem à rede hoje com mais de 100 unidades em todo o Brasil), lança, em 2025, um novo modelo de negócios: o Retrofit, que exige um terço de investimento em relação à abertura de um negócio do zero.

A proposta do modelo Retrofit é de que o empreendedor interessado em iniciar um negócio utilize pontos já existentes à venda como ponto de partida, utilizando a estrutura pronta, ao invés de começar o empreendimento do zero. Além disso, pode utilizar o licenciamento de uma rede já existente, com utilização de 1 a 20 marcas no mesmo espaço.

“Há dez anos, trouxemos para o mercado o modelo de licenciamento de multimarca, hoje comum em grandes redes”, conta Roger Antônio Domingues, CEO da Rede Boulevard. “Agora, damos um novo paço com o Retrofit”, acrescenta ele.

Domingues ressalta que o mercado de alimentação fora do lar no Brasil movimentou mais de R$ 54,5 bilhões em 2024, segundo dados do estudo Consumer Eating Share Trends do Instituto Foodservice Brasil (IFB), evidenciando o potencial do setor. Apesar disso, a taxa de mortalidade dos negócios no segmento de bares, restaurantes e lanchonetes ainda é alta: cerca de 50% fecham as portas nos primeiros dois anos de operação, de acordo com o Sebrae.

“Existe um alto número de estabelecimentos pelo Brasil à venda, especialmente de casas prejudicadas com a pandemia, o que gera uma grande oportunidade de negócios para os empreendedores que desejam investir, sem partir do zero, com um terço de investimento”, conta ele.

Com o Retrofit, explica Domingues, o empresário pode utilizar o mesmo ponto e toda a infraestrutura já existente no local, inclusive equipamentos. “Com este novo modelo, são necessárias somente adequações internas e externa do local, com baixo investimento, além de permitir com que o negócio funcione mais rápido se tivesse que ser construído”, explica o CEO da Rede Boulevard. “Como exemplo, podemos pegar um ponto com 200 metros quadrados. Para iniciar a operação do zero, o investimento pode chegar a R$ 600 mil, com o retrofit, esse valor cai para R$ 200 mil”, conta ele.

A Rede Boulevard, que tem como carro chefe o Lanchão Brasil, fundado há 31 anos na cidade de Campinas (SP), conta também com marcas como XPicanha, Old Dog, World Potato, World Esfiha, World Milk Shake, World Tacos e Burritos e Chicken Palace (frango frito).

