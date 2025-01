A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou que o Conselho decidiu nomear o Sr. Venu Lambu como CEO (Designado) e diretor-geral, cuja base de atuação será em Londres, com efeito imediato. Essa decisão estratégica representa um marco significativo no plano de sucessão de liderança e reforça nosso compromisso com o crescimento lucrativo e a criação de valor para as partes interessadas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250124467683/pt/

Venu Lambu, CEO (Designate) & Wholetime Director, LTIMindtree. (Photo: Business Wire)

Nos próximos meses, o Sr. Venu Lambu trabalhará em estreita colaboração com o Sr. Debashis Chatterjee, CEO e diretor-geral da LTIMindtree, para garantir uma transição tranquila e perfeita. Esse período permitirá que ele obtenha insights mais profundos sobre as operações atuais, o orçamento anual e os planos estratégicos.

O Sr. S.N. Subrahmanyan, presidente da LTIMindtree, comentou: “Essa decisão reflete nossa dedicação em promover uma transição de liderança harmoniosa, preservar o legado da empresa e nos posicionar para futuras oportunidades. Venu é um líder brilhante, com incríveis habilidades para oferecer soluções e um talento fenomenal para construir redes de relacionamento. Estamos confiantes de que o retorno de VenuàL&T levará a LTIMindtree ao próximo capítulo de crescimento, fortalecendo ainda mais nossa posição como um dos principais provedores globais de serviços de TI”.

Venu é um líder executivo global com mais de 30 anos de experiência em impulsionar estratégias e crescimento hiperacelerado no setor de Tecnologia e Serviços. Ele é um líder de pensamento da indústria que defende as proposições de valor de Aplicações, Serviços em Nuvem, Infraestrutura e Computação em Borda. Em seu cargo anterior, ele foi o CEO da Randstad Digital, o braço digital de US$ 3 bilhões da Randstad, que busca aproveitar os centros de capacidade global (GCCs) na Índia para impulsionar a receita por meio de sua abordagem centrada nas pessoas.

Antes disso, ele foi presidente e diretor-executivo na Mindtree, responsável pela transformação dos Mercados Globais e entregou um crescimento lucrativo consistente. No passado, Venu ocupou cargos de liderança na Cognizant, HCL Technologies e IBM. Venu obteve seu diploma de bacharel em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Mysore e uma certificação em gerenciamento geral pela London School of Business.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 86 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

