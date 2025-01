Clássico de Caetano Veloso é adaptado pela banda Bistrô

A música brasileira não tem fronteiras a ponto de atravessar a divisa da Bahia para Minas Gerais e importar um pouco do swing baiano para a calmaria das alterosas mineiras. Essa mistura é a nova proposta da Banda Bistrô, que acabou de apresentar seu mais novo álbum “A banda que canta o amor”, trabalho que chegou às plataformas digitais, guiado pela música “Lua e estrela”.

Esse clássico, eternizado na voz de Caetano Veloso no disco Outras Palavras (1981), chegou às mãos da Bistrô para uma versão dos meninos de Belo Horizonte, mas não muito distante da musicalidade que o “Gênio da Tropicália” reproduziu. Composta por Vinicius Cantuária, a canção mistura elementos de MPB com uma leve influência de reggae, escolha pouco vista na música brasileira para o início dos anos 80, quando foi gravada pela primeira vez.

Na versão da Bistrô, a sonoridade que Cantuária e Caetano deram à música foi mantida, mas de um jeitinho mais mineiro. A composição é feita em notas mais intensas e bases instrumentais que trouxeram notas mais próximas do samba, o que não distancia a MPB.

“Lua e estrela tem uma base musical com um toque suave e ritmado, com uma batida influenciada pelo reggae resultando em uma interpretação delicada e envolvente. Esse conjunto, que caiu tão bem na voz de Caetano, sempre me encantou enquanto músico. Acho que todo mineiro tem uma paixão secreta pela música baiana e quando nos surgiu a oportunidade, solicitamos à gravadora os direitos autorais para regravarmos uma versão nossa dessa canção. Gostamos muito do que apresentamos e temos visto o público se interessar também”, conta Wallace Laender, vocalista do grupo.

Além dos feedbacks de pessoas e de fãs nas redes sociais, “Lua e Estrela” chegou a 100 mil visualizações no Spotify em menos de um mês de seu lançamento. Contudo, o novo hit da Banda Bistrô traz consigo uma história de um homem apaixonado enlouquecido por sua amada que o acaso luta para esconder.

“Estamos muito felizes com este trabalho e queríamos que mais pessoas ouvissem nossa música. A composição apresenta uma atmosfera lírica e contemplativa, abordando temas como amor, conexão e transcendência. A metáfora da “lua” e da “estrela” sugere uma relação de admiração mútua e um equilíbrio harmônico. É um verdadeiro frio na barriga adolescente de um amor que pode ou não acontecer”, conta Wallace.

A Banda que Canta o Amor conta com sete novas canções. Seis dessas são autorais e carregam a identidade da Bistrô. Outro destaque do álbum é a faixa “Sabe eu”, composição de Weverson Fabrício, vocal e guitarrista da banda.

Website: http://www.instagram.com/bistrobanda/