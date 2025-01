A Andersen Global expande sua presença na Argentina por meio de um acordo de colaboração com a Confis, uma empresa tributária sediada em Córdoba que atende clientes em todo o país e região.

Atualmente, a Andersen tem uma presença em Buenos Aires liderada pela sócia-gerente Cecilia Goldemberg. “Tivemos muita sorte de trabalhar com equipes como a Confis, cujos serviços e cultura complementam os nossos tão bem quanto eles”, compartilhou Cecilia. “Nossos clientes e funcionários já estão vendo os benefícios.”

Fundada em 1997, a Confis é uma consultora de confiança para empresas que operam nos mercados nacional e internacional. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo revisão e gerenciamento de impostos, finanças corporativas, consultoria fiscal e trabalhista, gerenciamento de folha de pagamento, gerenciamento de riscos e suporte a startups.

“A posição estratégica de Córdoba como um centro industrial e tecnológico ressalta a importância de oferecer expertise local personalizada e fornecer soluções fiscais e financeiras abrangentes”, disse o sócio fundador Fernando Nestor. “Ao investir em nosso pessoal e colaborar com a Andersen Global, aumentamos a capacidade de fornecer serviços impactantes para nossos clientes na Argentina e em outros países.”

Gustavo Conforto, sócio fundador, acrescentou: “Essa aliança representa um marco importante no crescimento e fortalecimento das capacidades de nossa empresa. A colaboração com as empresas membros e colaboradoras da Andersen Global expande nosso escopo de serviços e fortalece nossa posição como uma empresa confiável, tanto local quanto internacionalmente. Ao combinar a profunda experiência local da Confis com os recursos da Andersen Global, nossa empresa está preparada para fornecer soluções personalizadas e com visão de futuro para atender às necessidades em evolução de nossos clientes na Argentina e em outros países”.

“A força da prática da Confis em Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, e a qualidade de seu pessoal são uma excelente opção para a Andersen”, disse o Presidente Global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz. “Com a adição da Andersen, agora temos presença nesse importante mercado e esperamos uma colaboração sinérgica que fortaleça nossa capacidade de oferecer soluções fiscais abrangentes em toda a região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 18.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 500 locais por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

