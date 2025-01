A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou a extensão de sua colaboração estratégica com a Associação de Faculdades de Medicina dos EUA (AAMC), uma associação sem fins lucrativos dedicada a melhorar a saúde das pessoas em todos os lugares por meio de educação médica, assistência médica, pesquisa médica e colaborações com a comunidade. Como parte dessa parceria renovada, a LTIMindtree ajudará a AAMC a agilizar suas iniciativas de melhoria contínua, impulsionando uma melhor tomada de decisões e o aumento da produtividade em suas funções de negócios.

Fundada em 1876, a sede da AAMC está em Washington, D.C. (EUA). Por meio dessa aliança estendida, a LTIMindtree ajudará a AAMC a incrementar sua infraestrutura tecnológica e otimizar os processos de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Esse compromisso reduzirá o tempo de lançamento no mercado, por meio da melhoria da produtividade geral da engenharia. Além disso, também permitirá a integração de práticas de segurança nos processos operacionais e de desenvolvimento para garantir um fornecimento robusto e confiável de ponta a ponta.

“A inovação tecnológica está ajudando a enfrentar alguns dos desafios mais significativos na área de saúde e temos o prazer de renovar nossa parceria com a AAMC, uma organização líder nesse setor. Como parte do compromisso, a LTIMindtree capacitará a AAMC em sua jornada de transformação estratégica. Nosso objetivo de longo prazo é agilizar as operações e otimizar os processos na AAMC, aproveitando nossa profunda experiência na transformação de dados liderada por IA, bem como na experiência do usuário e no gerenciamento de infraestrutura”, disse Manjunath Yerragunta, chefe de Negócios – Saúde da LTIMindtree.

Os membros da AAMC são todas as 159 faculdades de Medicina dos EUA credenciadas pelo Liaison Committee on Medical Education; 14 faculdades de Medicina do Canadá credenciadas; quase 500 sistemas de saúde acadêmicos e hospitais de ensino, incluindo centros médicos do Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA; e mais de 70 sociedades acadêmicas. Por meio dessas instituições e organizações, a AAMC lidera e atende as faculdades de medicina dos EUA, os sistemas acadêmicos de saúde e os hospitais universitários, além de milhões de pessoas em toda a medicina acadêmica, incluindo mais de 201 mil membros do corpo docente em tempo integral, 97 mil estudantes de Medicina, 158 mil médicos residentes e 60 mil estudantes de pós-graduação e pesquisadores de pós-doutorado em Ciências biomédicas.

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 86 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

