A Cognite, líder global em dados e IA para a indústria, anunciou hoje que Alysa Taylor, diretora de Marketing da Microsoft para a área de nuvem comercial e IA, se unirá ao conselho administrativo.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindasàAlysa no conselho administrativo da Cognite", disse Girish Rishi, presidente e CEO da Cognite. "O grande conhecimento de Alysa em dados e IA e sua profunda experiência em promover a adoção do mercado de plataformas de classe empresarial serão inestimáveis,àmedida que a Cognite continua sua liderança na área de IA industrial."

Como CMO para nuvem comercial e IA, Taylor atualmente impulsiona a comercialização das áreas de negócios de crescimento mais rápido da Microsoft. Seu portfólio inclui soluções de infraestrutura, dados e IA, aplicativos digitais e o Microsoft Cloud Industry da Azure, que juntas permitem a transformação digital e de IA para empresas de todos os tamanhos do mundo inteiro. Ela tem causado grande impacto na Microsoft desde que ingressou na empresa em 2024, tendo sido fundamental para a criação de valor comercial e o crescimento dos negócios comerciais mais amplos.

"Estou muito feliz de ter sido nomeada para o conselho administrativo da Cognite", disse Taylor. "Esta é uma oportunidade empolgante de contribuir para uma empresa que está na vanguarda da IA ??e da inovação. Estou ansiosa para trabalhar com a equipe para criar valor para nossos acionistas."

Taylor é conhecida por sua capacidade para identificar tendências emergentes e alinhá-las com as necessidades dos clientes. Ela será uma força motriz na definição da direção estratégica da Cognite e na ampliação do seu impacto em todo o cenário industrial.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa trabalhar para a indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso site em www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X.

