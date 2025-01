Apresentando o ator John David Washington para a nova fragrância exclusiva da TOM FORD, Bois Pacifique, em uma campanha que incorpora vitalidade e liberdade da destemida autoexpressão.

TOM FORD Bois Pacifique Campaign starring John David Washington. Photo Credit: David Sims

Como ator indicado ao SAG e ao Globo de Ouro, Washington escreveu sua própria narrativa através de disciplina, perseverança e um desejo de desafiar a si mesmo e sua arte com consistência. Washington mudou sua carreira para perseguir uma paixão antiga, mas negada, pela atuação. Comprometido em definir uma nova identidade a si mesmo, primeiro descobriu sua posição na série de sucesso da HBO "Ballers" em 2015, seguido por um papel principal explosivo em "BlacKkKlansman", de Spike Lee, que estreou no Festival de Cinema de Cannes e rendeu a ele indicações ao Globo de Ouro, SAG e NAACP Image Award. Chamando a atenção dos diretores de autoria mais proeminentes do setor, estrelou em "Tenet", de Christopher Nolan, "Malcolm & Marie", de Sam Levinson, "Amsterdam", de David O. Russell, e "The Creator", de Gareth Edwards. Atualmente, protagoniza a adaptação cinematográfica de "The Piano Lesson", de August Wilson, para a Netflix, depois de primeiro ter interpretado o papel de ‘Boy Willie’ na celebrada readaptação da Broadway de 2022. Estes papéis transformadores consolidaram Washington como um ator liderando uma conversa moderna de Hollywood.

A campanha é dirigida por David Sims, com uma vinheta cinematográfica de um escritor em uma jornada. Lançada em 21 de janeiro de 2025, as imagens e o vídeo da campanha mostram Washington mergulhando na grandiosidade de Big Sur, no norte da Califórnia. Uma curiosidade e a promessa de liberdade criativa desenfreada o aproximam de um destino de luz e transcendência inspiradoras. A busca pela paz interior leva Washington em uma jornada épica a um lugar onde a beleza profunda e a autodescoberta convergem - um lugar onde se encontra dentro do poder das antigas sequoias.

Disponível em janeiro, Bois Pacifique explora uma liberdade infinita encontrada em meio aos elementos majestosos da natureza. Facetas de sândalo, cedro e carvalho compõem a floresta de Bois Pacifique. Essência de cardamomo, akigalawood™ brilhante e açafrão aromático evocam uma radiante sensualidade que emana das madeiras terrosas. Bois Pacifique é uma criação amadeirada e picante que tem uma presença realmente condizente com sua inspiração.

