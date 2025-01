A INKA Entworks, líder global em segurança de conteúdo de vídeo e soluções de segurança para aplicativos móveis, garantiu US$ 8,2 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela SV Investment, com coinvestimentos da DSC Investment, Stonebridge Ventures, Inopolis Partners e IBK Industrial Bank. Esse investimento reforça a posição da INKA Entworks como líder de mercado e estabelece as bases para um crescimento e inovação significativos em 2025 e nos anos seguintes.

O financiamento permitirá que a INKA Entworks amplie seu portfólio de soluções de ponta para segurança de conteúdo de vídeo e robustos serviços SaaS de segurança para aplicativos móveis. A empresa busca oferecer tecnologias avançadas para proteção de receitas em mercados chave, como mídia, esportes, bancos, fintechs e varejo, além de impulsionar melhorias em seus produtos utilizando recursos de IA. Além disso, o financiamento acelerará a expansão da INKA Entworks nos mercados dos EUA e Europa e fortalecerá os esforços de recrutamento para atrair os melhores talentos.

Lee Sung-min, líder de equipe da divisão de VC da SV Investment, comentou: "é notável que uma empresa de software nacional tenha alcançado um crescimento fenomenal, com 60% de sua receita proveniente do exterior. Esse investimento apoiará a INKA Entworks na conquista de grandes clientes na América do Norte e na Europa, além de consolidar sua liderança nos mercados de segurança de conteúdo de vídeo e aplicativos com soluções baseadas em IA".

A INKA Entworks alcançou uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 43% em vendas no exterior nos últimos três anos, destacando sua capacidade de escalar de forma eficaz. As soluções inovadoras de SaaS da empresa PallyCon e AppSealing foram essenciais na prevenção de invasões e duplicação ilegal, conquistando a confiança de operadores de conteúdo e desenvolvedores de aplicativos móveis em todo o mundo. Sua carteira de clientes inclui nomes de destaque, como DAZN, Schneider Electric, PCCW, VIU, Vidio, LGU+, Bajajfinsev e Prasar Bharti, demonstrando seu amplo alcance no setor.

"Como a primeira empresa nacional a oferecer tecnologias de segurança para aplicativos móveis e conteúdos no formato SaaS, contribuímos para o crescimento do setor de segurança", disse James Sungmin Ahn, CEO da INKA Entworks. "Esse investimento fortalecerá nossa posição na Coreia do Sul e impulsionará nossos esforços para alcançar o sucesso global".

O foco imediato da empresa inclui aprimorar a inovação de produtos, expandir sua presença global e fortalecer sua liderança para estabelecer novos padrões em segurança digital, abrindo caminho para um futuro digital seguro.

Sobre a INKA Entworks

A INKA Entworks é líder global em soluções de segurança de conteúdo e de aplicativos móveis, oferecendo tecnologias inovadoras para proteger ativos digitais em diversos setores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250120505072/pt/

Contato com a mídia:

Rupesh Shinde

obiz@inka.co.kr