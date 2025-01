Serviços de PDR impulsionam setor de reparos automotivos

O setor de estética automotiva, especialmente o de reparos sem pintura, tem ganhado destaque no mundo dos negócios devido à crescente demanda por soluções eficientes para pequenos danos em veículos. Segundo a Research and Markets, o mercado global de serviços de reparo e manutenção automotiva está projetado para alcançar US$ 985,88 bilhões até 2032, impulsionado por novas tecnologias e pela busca por serviços de alta qualidade e menor impacto ambiental.

Jackson José Piekarski, proprietário da Republic PDR e técnico especializado em martelinho de ouro (PDR – Paintless Dent Repair), atua na área há mais de 10 anos e destaca que toda técnica que preserve a originalidade dos veículos e reduza custos de manutenção tem ganhado cada vez mais espaço dentro da estética automotiva. “O PDR, por exemplo, é um método eficaz e não invasivo para reparar amassados sem a necessidade de repintura. Isso mantém o valor do carro e evita processos químicos prejudiciais ao meio ambiente”, explica.

No mercado argentino e chileno, onde Jackson José Piekarski também tem clientes, ele ressalta que o serviço de PDR tem grande potencial, especialmente em regiões propensas a chuvas de granizo.



“Eventos climáticos geram alta demanda por reparos rápidos e eficientes, e a experiência em martelinho de ouro é um diferencial para atender esse público exigente”, aponta Jackson.

Entre os desafios do segmento, Jackson ressalta que a complexidade dos reparos varia conforme o tipo de amassado e o acesso às áreas danificadas. “Há veículos em que o acesso a certas partes da lataria é extremamente difícil, exigindo ferramentas específicas e muita habilidade técnica”, comenta.



Ele também destaca a necessidade constante de atualização e investimento em equipamentos modernos. “A tecnologia dos automóveis avança rapidamente, e o profissional de martelinho de ouro precisa acompanhar essas mudanças para oferecer um serviço de excelência”, acrescenta.

A atuação nesse setor vai além da execução técnica. A experiência permite expandir para nichos como veículos de luxo e colecionáveis, frotas empresariais e até feiras de exposição. “Muitos clientes buscam serviços premium para manter seus carros impecáveis. Ter um bom acabamento e um atendimento diferenciado são fatores que fidelizam esse público”, destaca.

Para Jackson, outro caminho promissor é a capacitação de novos profissionais. “A qualificação na área é um grande diferencial. Ensinar novas técnicas, oferecer treinamentos e atuar como consultor são oportunidades que podem gerar novas fontes de renda e ampliar a rede de contatos no mercado”, conclui.