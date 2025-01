Webinar apresenta solução para melhorar conectividade global

A Deutsche Telekom Global Business Solutions, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e a Teridion, uma das líderes globais em plataformas de Network-as-a-Service, realizam, em 15 de janeiro, o webinar “Redefinindo a conectividade: Transforme sua empresa com o Premium Internet Underlay”, que apresentará soluções de conectividade com acordo de nível de serviço (SLA) entre diferentes países, especialmente na região Ásia-Pacífico.

O webinar será apresentado por Jorge Seiti, Head of Business Development da Deutsche Telekom Global Business Brasil, e o convidado internacional, Sander Teunissen, Global Sales & Alliances Director da Teridion, que apresentarão o Premium Internet Underlay (PIU), serviço de internet ponta a ponta da Deutsche Telekom, equipado com tecnologia da Teridion e que pode ser integrado à rede internet existente no próprio CPE (Customer Premisses Equipment) da empresa, desde que o equipamento suporte as funcionalidades solicitadas.

De acordo com Seiti, o Premium Internet Underlay (PIU) da Deutsche Telekom oferece uma solução de conectividade de alto desempenho, segura e disponível globalmente para as empresas que precisam da qualidade de transmissão de aplicativos específicos em cenários internacionais. Combinando a relação custo-benefício da Internet com a confiabilidade do MPLS, o PIU garante baixa latência, perda mínima de pacotes e alta taxa de transferência. Ela oferece suporte a casos de uso versáteis, incluindo conexões site a site, em nuvem e híbridas em um ambiente seguro. Com mais de 500 pontos de presença globais e parcerias com os principais provedores de nuvem, o PIU oferece soluções personalizadas para atender a necessidades comerciais específicas, o que o torna uma opção confiável para redes empresariais confiáveis e dimensionáveis.

O PIU utiliza Inteligência Artificial (IA) que possibilita coletar e analisar dados históricos de toda a estrutura de rede para estabelecer o seu padrão de comportamento.

“A solução é capaz de compreender o que causou ou o que pode gerar um problema e corrigir ou atuar de maneira preventiva, sem interrupções ao usuário, que pode se conectar de forma segura a sites globais, data centers e ambientes multicloud com alto desempenho, baixa latência e redução de custos em comparação a uma conexão MPLS”, explica Seiti.

O serviço de internet ponta a ponta ainda leva em consideração fatores como latência, largura de banda disponível e prioridades de aplicativos, respondendo aos picos instantâneos e solicitando mais largura de banda de forma dinâmica ou redirecionando essa demanda, para escolher o melhor roteamento para uma conexão.

Por estar aderente a todas as legislações globais, incluindo as mais regulamentadas como a China, o PIU reduz problemas de lentidão para empresas que precisam trocar dados com filiais, linhas produtivas ou parceiros de negócios localizados no território chinês. A segurança das informações é feita por meio da criptografia IPSec, realizada pela Teridion.

Serviço

Webinar Redefinindo a conectividade: Transforme sua empresa com o Premium Internet Underlay

Data: 15/01/2025

Horário: 10h00

Inscrições gratuitas no link: https://lnkd.in/dmydr_bv





Sobre a Deutsche Telekom Global Business?

A Deutsche Telekom Global Business foi criada na Alemanha em 2020 para ser a unidade de negócios de serviços de comunicação e conectividade do grupo Deutsche Telekom para empresas globais. No Brasil, embora a Deutsche Telekom Global Business tenha sido criada recentemente, o grupo já atua com serviços de telecomunicações desde 2005.?

Sobre a Teridion

Em um mundo em que a resiliência da rede é cada vez mais complexa, a rede como serviço com tecnologia de IA da Teridion torna a conectividade de ponta a ponta simples. Empresas de telecomunicações e parceiros de tecnologia, como Deutsche Telekom, trabalham com a Teridion para contornar desafios de conectividade, desde a latência até uma interrupção total.

