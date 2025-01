Projeto "O Presente de Cecília" vira case transmídia

Idealizado pela House Cultura em parceria com o Grupo Marquise, "O Presente de Cecília" começou como um esquete teatral de 15 minutos e, dada sua relevância, expandiu para uma peça completa, um filme de animação e um jogo interativo - transformando-se em um projeto transmídia. Realizado com o Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, o projeto conta com o patrocínio de empresas como Marquise Ambiental, MDC e Grupo 3 Corações.

A trajetória de "O Presente de Cecília" teve início no programa Ecocidadão do Grupo Marquise, que foca em práticas sustentáveis e no descarte correto de resíduos sólidos. O impacto gerado entre estudantes de escolas públicas impulsionou a evolução do esquete para uma peça teatral que percorreu 18 cidades e alcançou mais de 40 mil crianças. Agora, a narrativa se desdobra em novas mídias, atingindo um público ainda mais amplo.

No filme e no game, os espectadores e jogadores acompanham a jornada de Cecília que se une a Marquinhos, um garoto do futuro, através do EcoHUB. Os personagens enfrentam desafios que visam não apenas superar comportamentos prejudiciais ao meio ambiente, mas também instigar uma reflexão sobre a importância das ações cotidianas.

Todos os atores e atrizes do filme são do Rio Grande do Norte, com a participação especial da cantora Juliana Linhares. Conhecida por suas atuações em novelas da Rede Globo, Juliana participa do filme com sua trilha sonora e narração.

Gustavo Wanderley, diretor da House Cultura, destaca a inovação como um dos pilares do projeto: “O Presente de Cecília é um dos cases transmídia mais completos do Brasil. A narrativa começou no teatro e evoluiu, com novos personagens e trilha sonora original, enriquecendo o roteiro do filme. Além disso, criamos um game interativo gratuito, disponível para Android, iOS e web, que introduz os jogadores ao universo de Cecília, promovendo práticas sustentáveis de forma lúdica. A inclusão é uma prioridade; o projeto conta com legendas para surdos e ensurdecidos, audiodescrição e intérprete de Libras, garantindo acessibilidade a todos”, afirma.

O filme já foi exibido em festivais como o Festival Bananeiras de Cinema, o Festival de Cinema do Nordeste Brasileiro e a Primeira Mostra de Cinema Socioambiental da Lagoa do Paraíso, e teve sua primeira exibição em TV aberta para todo o Brasil na TV Cultura, ampliando ainda mais seu alcance. O Filme agora está disponível no canal da House Cultura do YouTube.

Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, expressa sua satisfação: “Acreditamos na potência da arte como agente transformador e estamos muito satisfeitos com o projeto. Nossa missão é levar a mensagem de cuidado com o meio ambiente para o maior número de pessoas possível”. Já Leonardo Bacelar, da MDC Energia, reforça a missão da empresa: “Fazer parte de projetos como ‘O Presente de Cecília’ reafirma nosso compromisso com a educação socioambiental e a inclusão. Milene Pereira, gerente de Responsabilidade Social da 3 Corações, complementa: “É um prazer participar de ‘O Presente de Cecília’, uma produção sensível que leva crianças e adultos a refletirem sobre como o nosso futuro é construído no presente”.

Website: https://www.instagram.com/housecultura/