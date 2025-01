Performa Web e Anfitrião Prime fecham parceria digital

A Performa Web, agência de marketing digital full service com mais de 10 anos no mercado, anuncia uma parceria estratégica com o Anfitrião Prime, um dos maiores gestores de imóveis de temporada do Brasil.

O Anfitrião Prime oferece uma gestão avançada de imóveis de temporada, que inclui a parte digital (como criação de anúncios, fotos profissionais e comunicação com hóspedes) e também limpeza e lavanderia pós reservas. Com essa união, o gestor de propriedades busca continuar ampliando sua presença digital, fortalecendo o reconhecimento de marca e a geração de leads. Além de melhorar suas taxas de conversão e de aquisição de novos imóveis para temporada.

Denis Casita, Diretor de Operações da Performa Web, celebra a parceria:

“Acreditamos no potencial transformador do digital para negócios como o do Anfitrião Prime. Nosso objetivo é levar a expertise que já ajudou empresas de diversos segmentos para o Anfitrião Prime, e aplicar estratégias personalizadas que fortaleçam ainda mais sua liderança.”

Luciano Barreto, Investor & Strategic Advisor do Anfitrião Prime, também celebra a parceria:

"A Performa Web é a parceira ideal para impulsionar o crescimento exponencial que estamos buscando para os próximos anos. Sua expertise em marketing digital, aliada à nossa experiência no mercado de aluguel por temporada, nos permitirá consolidar nossa empresa no mercado e apresentar melhor nossa proposta de valor para todos os membros do nosso ecossistema de negócios: proprietários de imóveis, hóspedes e parceiros operacionais”.

Com essa parceria, ambas as empresas buscam se consolidar no mercado. O Anfitrião Prime aproveita o verão e o crescimento de 10% da locação por temporada (segundo o Creci-RJ) em 2024 para chegar a mais proprietários. E a Performa Web, por sua vez, reforça sua posição como uma das principais agências de marketing digital full service do Brasil e sua atuação com empresas de turismo e hospitalidade. Tais como: Movida, Hilton, HotBeach Resort, Grupo Fasano, Royal Caribbean, entre outras.

Website: https://www.performaweb.com.br/