VICTORIA, Seychelles, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa Web3, tem o orgulho de apresentar seu inovador serviço Hold-to-Earn, Bitget HodlerYield, com USDE e weETH como os primeiros tokens compatíveis. Esse novo serviço oferece aos usuários uma maneira perfeita de obter renda passiva mantendo tokens convencionais, oferecendo retornos percentuais anuais (APRs) básicos e a oportunidade de receber recompensas adicionais por meio de promoções especiais, tornando o APR total superior a 20%.

O Bitget HodlerYield está estruturado para atender às diversas necessidades dos usuários, oferecendo suporte a múltiplos métodos de holding, incluindo holdingsàvista, holdings de garantia no modo de margem unificada e participação de subcontas. Ao manter tokens elegíveis, como weETH, um token de restaking líquido emitido pela Ether.fi, ou USDE, um dólar sintético emitido pela Ethena, os usuários podem desfrutar de recompensas calculadas diariamente, que são distribuídas automaticamente para suas contas. O serviço ajusta dinamicamente as APRs com base nas condições de mercado, garantindo justiça e transparência e maximizando os benefícios do usuário.

“Na Bitget, nos esforçamos para oferecer soluções de investimento em criptomoedas mais inteligentes que ajudem a gerar renda passiva para as massas. Ao contrário dos programas tradicionais de ganho/aposta oferecidos pelas bolsas centralizadas, os usuários da Bitget agora podem receber recompensas diretamente apenas por manter os tokens, independentemente da conta na qual as criptomoedas estão armazenadas. Isso simplificou as etapas necessárias para que os usuários comecem a ganhar rendimentos em nossa plataforma, tornando-a ainda mais fácil de usar, pois os usuários não precisam mais se preocupar com liquidez e períodos de bloqueio”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

“Tivemos uma grande demanda de clientes por weETH como garantia e estamos animados em fazer parceria com a Bitget para tornar isso uma realidade! Os usuários da Bitget que possuem weETH lucrarão passivamente em sua ETH enquanto mantêm a exposição ao preço”, comentou Mike Silagadze, fundador e CEO da Ether.fi.

O HodlerYield oferece aos usuários a flexibilidade de gerenciar suas participações enquanto obtêm retornos consistentes. Instantâneos diários dos saldos dos usuários entre contas, incluindo contas spot, contrato e estratégia, determinam as recompensas qualificadas. É necessário um valor mínimo de retenção de 1 USDT em weETH ou USDE, e as recompensas são distribuídas no dia seguinte com base no preço de mercado do token designado. O serviço garante simplicidade e facilidade de uso, pois os usuários podem manter seus ativos sem ações manuais adicionais para fazer assinaturas e solicitar recompensas.

O lançamento do HodlerYield mostra a dedicação da Bitget em fornecer uma plataforma segura e centrada no usuário. Esse serviço amplia os casos de uso de tokens de rendimento e reflete a visão de longo prazo da empresa de capacitar os usuários com ferramentas inovadoras para investimentos mais inteligentes.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, no mercado ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b655c8b9-53b4-4605-bb9c-3477817a3bfc

