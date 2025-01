Janeiro Branco destaca saúde mental no ambiente de trabalho

O Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, é um marco no calendário brasileiro. Criada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e escritor Leonardo Abrahão, a iniciativa busca mobilizar a sociedade sobre a importância de cuidar da mente e promover um ambiente mais acolhedor. Desde 2023, o Janeiro Branco é reconhecido como lei federal, reforçando seu papel como uma das principais campanhas de saúde mental no país.

No ambiente corporativo, a saúde mental é um tema cada vez mais relevante. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgada pela Agência Brasil, em 2022, cerca de 15% dos trabalhadores adultos no mundo apresentaram algum tipo de transtorno mental, como depressão e ansiedade, que juntos custaram à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade.

Canais de denúncias como aliados da saúde mental nas empresas

No contexto empresarial, os canais de denúncias se mostram essenciais para criar um ambiente de trabalho mais saudável. Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, essas plataformas desempenham um papel importante na preservação da saúde mental dos colaboradores.

“Os canais de denúncias não são apenas ferramentas de compliance, mas verdadeiros aliados no enfrentamento de comportamentos abusivos e no fortalecimento de uma cultura organizacional mais empática. Eles permitem que os colaboradores relatem situações como assédio moral ou pressão excessiva sem medo de represálias, promovendo um ambiente mais seguro e saudável”, destaca Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, portal de apelação e Canal de Denúncias.

