Prêmio INAC valoriza projetos em prol de uma sociedade mais justa

Abertas as inscrições para o Prêmio INAC de Integridade, que em sua 5ª edição amplia as categorias, incentivando universitários, pesquisadores, jornalistas, gestores públicos e privados, profissionais e empreendedores a apresentarem projetos relacionados às práticas de combate à corrupção e a construção de uma sociedade mais íntegra.

O Prêmio promove a sensibilização, mobilização e disseminação dos princípios e soluções concretas para combater práticas que tanto prejudicam o Brasil, a democracia e a economia.

Segundo Roberto Livianu, presidente do INAC – Instituto Não Aceito Corrupção - e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o objetivo final do prêmio é valorizar e reconhecer trabalhos que possam ser aplicadas na prática e que contribuam para o combate à corrupção e a disseminação de valores republicanos.

Prêmio amplia categorias

Com sete categorias, o Prêmio insere neste ano a categoria “Integridade no Esporte”, setor em que muitas práticas antiéticas vêm ocorrendo.

As categorias incluem Academia, Tecnologia e Inovação, Boas práticas de governança, Jornalismo Investigativo, Comunicadores locais e Integridade no Esporte.

“Mantivemos a menção honrosa “Em prática”, reconhecendo projetos que venceram na edição anterior e o que realmente entrou em prática, tendo bons resultados”, destaca Livianu.

O melhor de todos os projetos vence como “Grande Prêmio” e a premiação deve ocorrer no final de maio no plenário da ALESP - Assembleia Legislativa de São Paulo.

Os projetos apresentados no Prêmio darão ao país uma verdadeira lição de cidadania, provando que existe muita gente habilitada pensando na melhoria das instituições. O Prêmio quer abraçar estas iniciativas com um corpo de jurados que inclui juristas, catedráticos, empreendedores, ex- ministros, jornalistas e associações de renome, como a ABRAJI - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.

Website: https://premioinacdeintegridade.com.br/