PODharmonizar debate saúde e estética com Gaby Fontenelle

O episódio #32 do podcast PODharmonizar 5576 teve como convidada especial Gaby Fontenelle. Durante a conversa com o apresentador Ivan Grycuk, foram discutidos temas como saúde mental, padrões estéticos, TDAH e os bastidores da rotina de influenciadores digitais.

Gaby relembrou momentos de sua trajetória profissional, incluindo trabalhos no SBT, na Record e parcerias no cenário musical brasileiro. O episódio trouxe também relatos sobre os desafios da carreira artística e a busca pelo equilíbrio pessoal.

O tema dos padrões estéticos foi um dos destaques. Gaby comentou sobre a importância de escolhas conscientes relacionadas a procedimentos estéticos e destacou o impacto das redes sociais no comportamento e na autoestima. Ela pontuou: “Sou a favor dos procedimentos estéticos, mas tudo com equilíbrio. O importante é fazer por você, sem se comparar com ninguém.”

Outro tópico abordado foi o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Gaby compartilhou estratégias que utiliza para organização pessoal e falou sobre como influenciadores podem construir uma audiência engajada por meio da autenticidade.

Desde sua criação em 2023, o PODharmonizar 5576 apresenta discussões sobre bem-estar, saúde e estética, trazendo uma variedade de convidados. O programa aborda temas relevantes para a comunidade estética, médica e para o público geral, incluindo segurança em procedimentos e tendências no mercado estético.

“Logo na primeira temporada o podcast ficou no TOP 15% mais assistidos no Spotify. Em 2024, o crescimento do número de ouvintes foi de quase 80% e terminou o ano no TOP 20% mais assistidos da plataforma. Além disso, foi TOP 10 no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, na categoria Saúde e Bem-Estar.” contou Ivan Grycuk, apresentador e empresário da área da saúde.

Com início da 3ª temporada em janeiro de 2025, o PODharmonizar pretende seguir como uma plataforma de discussões relevantes no cenário de saúde e estética.

Website: https://podharmonizar.com.br/