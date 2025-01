GDSUN investe R$ 14 milhões em nova usina solar no Ceará

A GDSUN inaugurou a Usina Fotovoltaica (UFV) Narcélio Silveira, no município de Horizonte (CE), um investimento de aproximadamente R$ 14 milhões. A usina recebeu o nome do engenheiro civil cearense Narcélio Silveira, que faleceu em maio do ano passado, aos 71 anos, como mais um registro de seu legado.

"Com a conclusão da UFV Eng. Narcélio Silveira, o portfólio da GDSUN atinge 72 usinas solares em operação, distribuídas em 12 estados do Brasil. Batizamos a usina em homenagem a um admirador da engenharia e seus avanços tecnológicos. Narcélio era também um ser humano extraordinário, cuja bondade, sabedoria e caráter deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", disse Pedro Fiuza, cofundador e sócio da GDSUN.

A unidade atenderá a demanda da Evolua Energia em mais uma ação que reforça o compromisso da empresa com a expansão da energia renovável no Brasil. “Com uma potência instalada de 2,75 MWp e geração de 5.554,2 MWh/ano, a UFV Eng. Narcélio Silveira terá capacidade suficiente para abastecer o equivalente a 35 mil residências anualmente. Com mais esse marco, reafirmamos o impacto socioambiental positivo dos projetos, consolidando nossa contribuição para uma matriz energética mais limpa e acessível”, destacou Simone Suarez, CEO da GDSUN.

Empresa amplia presença no Nordeste

Além da UFV Narcélio Silveira, a GDSUN mantém outros ativos de seu portfólio no Ceará: as UFVs Campestre I e II e a UFV Caracará, atualmente em implantação, que deverá ser energizada em breve. Os investimentos da empresa em usinas chegam a R$ 45 milhões no estado considerado potência para a produção de energia limpa, segundo a Absolar.

O plano de expansão da empresa na região inclui um investimento total de R$ 67 milhões para a implantação de projetos solares também em Pernambuco (UFV Aliança) e na Bahia (UFVs Barra do Arará e Luiz Eduardo Magalhães II), com previsão para entrar em operação até o mês de abril de 2025.

Desde 2020, a GDSUN atua em todo o processo de desenvolvimento, construção, operação e manutenção de plantas de energia solar, que operam no mercado cativo dentro dos limites das normas de minigeração distribuída, participando do sistema de compensação de créditos.

Website: http://www.gdsun.com.br