Estudo aponta dados do setor de máquinas e equipamentos

Segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o desempenho da indústria de máquinas e equipamentos no mês de outubro de 2024 marcou um ponto de virada para o setor. A receita líquida total de vendas alcançou R$ 26,3 bilhões, registrando um crescimento de 6,4% em relação ao mesmo período de 2023. Este é o primeiro resultado positivo na comparação interanual após 28 quedas consecutivas. Apesar de o acumulado do ano ainda mostrar retração em relação a 2023, o setor manteve a tendência de recuperação iniciada no segundo trimestre de 2024.

Conforme informado na publicação, as exportações também apresentaram resultados positivos, com um crescimento de 8,2% em relação a setembro de 2024. O volume exportado em outubro atingiu US$ 1,407 bilhão, sendo o melhor resultado mensal do ano. Entretanto, em comparação com outubro de 2023, houve uma leve queda de 0,6%, atribuída à redução nos preços médios das exportações. No acumulado do ano, as exportações ficaram 7% abaixo do resultado registrado no mesmo período do ano passado, mas a recuperação gradual é evidente.

Por outro lado, o relatório mostra que as importações de máquinas e equipamentos atingiram um dos melhores desempenhos históricos, alcançando US$ 2,7 bilhões em outubro, um aumento de 32,4% em relação ao mesmo mês de 2023. Este foi o segundo maior volume já registrado, ficando atrás apenas de maio de 2012. No entanto, o crescimento das importações não refletiu diretamente no consumo aparente nacional, que recuou quase 3% no acumulado de 2024. Ainda assim, em outubro, o consumo aparente apresentou uma leve alta tanto na comparação mensal quanto anual, com destaque para setores fora da agricultura, que enfrenta queda nos investimentos.

O relatório também aponta dados relacionados ao uso da capacidade instalada na indústria de máquinas e equipamentos, que chegou a 76,1% em outubro, um nível superior aos 75,9% registrados no mesmo período do ano passado. Em contrapartida, segundo o documento publicado, a carteira de pedidos sofreu uma redução de 3,3% em relação a outubro de 2023, embora segmentos como máquinas para a indústria de transformação tenham mostrado expansão.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de aluguel de ferramentas para construção civil Franquias Trans Obra, afirmou que o desempenho apresentado pela indústria de máquinas e equipamentos em outubro de 2024, conforme os dados divulgados pela Abimaq, revela informações importantes para os empresários e investidores que atuam no setor de franquia aluguel de ferramentas e máquinas. José Antônio continuou dizendo que o crescimento de 6,4% na receita líquida de vendas após 28 meses de quedas consecutivas é um indicativo claro de retomada, reforçando a importância de se posicionar estrategicamente neste mercado em recuperação. “Para aqueles interessados em saber como comprar uma franquia nesse segmento, este momento de transição pode ser oportuno para analisar a viabilidade de novos investimentos”.

Ainda sobre o relatório, outro indicador positivo foi o mercado de trabalho no setor. Em outubro de 2024, a indústria de máquinas e equipamentos contabilizou 398 mil colaboradores, o que representou um aumento de 1,5% em relação ao mesmo mês de 2023. Este foi o terceiro mês consecutivo de saldo positivo no emprego, com a criação de 6 mil novos postos de trabalho no período. Apenas os setores de máquinas para infraestrutura e agricultura registraram demissões em relação ao mês anterior.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que os números apresentados reforçam a importância de acompanhar os indicadores econômicos e adaptar-se às mudanças do mercado. A recuperação gradual observada desde o segundo trimestre de 2024 oferece perspectivas promissoras, especialmente para franquias que se posicionarem de forma estratégica, investindo em inovação e serviços de qualidade. “Para o setor de locação de máquinas e equipamentos, a combinação de dados positivos e planejamento cuidadoso pode abrir novas oportunidades de crescimento e consolidação no mercado”.

