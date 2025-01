Alunos e professores de Rio Preto embarcam para expedição no Projeto Rondon

A contagem regressiva terminou. Um grupo de alunos e professores da Faculdade de Medicina FACERES embarcou rumo a Heliodora, em Minas Gerais, para participar da Operação Sul de Minas I do Projeto Rondon. A expedição, que acontecerá até dia 31 de janeiro de 2025, pretende transformar a realidade da comunidade local, com cerca de seis mil habitantes.

Composto por duas professoras e oito alunos, o grupo da FACERES levará consigo uma bagagem repleta de projetos cuidadosamente planejados para atender às necessidades da região. As ações abrangem diversas áreas, como saúde, educação, cultura e meio ambiente, buscando promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social.

Entre os projetos que serão colocados em prática, destacam-se:

Farmácia Viva: uma iniciativa que visa incentivar o uso de plantas medicinais e capacitar a comunidade a cultivar, colher e produzir medicamentos naturais como complemento à medicina tradicional.

Sabores e Tradições Mineiras: um projeto que busca preservar e valorizar a rica culinária local, promovendo o intercâmbio cultural e o desenvolvimento econômico da região.

A aluna de medicina e vice-presidente do Núcleo do Rondon na FACERES, Alessandra Resende Romanielo, expressa a empolgação do grupo para a partida: “Estamos muito animados para finalmente colocar nossos projetos em prática e contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Heliodora. Esperamos que as oficinas que elaboramos possam levar conhecimento, informação e desenvolvimento para as pessoas que vamos atender.”

A professora adjunta Talita Valentino, que participou da viagem precursora, reforça a importância do planejamento prévio para o sucesso da expedição: “A visita a Heliodora foi fundamental para alinharmos nossas propostas às necessidades reais da comunidade. Trabalhamos em conjunto com a prefeitura, lideranças locais e moradores para garantir que nossas ações sejam efetivas e tragam benefícios duradouros.”

A preparação, complementa a professora, garante que as atividades atendam aos objetivos do Projeto Rondon, como a inclusão social e a busca por soluções sustentáveis. “Ter esse contato direto com autoridades, educadores, profissionais de saúde, comerciantes, produtores e empreendedores locais, garante que as atividades atendam aos objetivos do projeto, como oferecer soluções sustentáveis para a inclusão social”.

Dra. Patrícia Cury, professora da FACERES ressalta a honra de participar de um projeto com mais de 50 anos de história, que une a troca de experiências entre alunos universitários e a comunidade local. “Esperamos fazer uma troca de experiências muito bonita, que vai enriquecer a todos e contribuir com uma maior cidadania e solidariedade entre as pessoas, especialmente nesse mundo tão polarizado e egoísta. Se eu puder definir o Projeto Rondon em uma palavra, seria aprendizado!”

A participação no Projeto Rondon representa uma oportunidade para os estudantes da FACERES aplicarem seus conhecimentos teóricos na prática e vivenciarem uma outra realidade social. A experiência visa proporcionar aos futuros profissionais da saúde uma visão mais ampla do Brasil e fortalecerá a importância do trabalho em equipe para a promoção da saúde e do bem-estar social.

