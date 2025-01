São Paulo se consolida como destino turístico cultural

Um dos principais destinos turísticos do país, o Estado de São Paulo registrou um aumento significativo de visitantes internacionais durante o ano de 2024. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, São Paulo recebeu mais de 2,2 milhões de turistas estrangeiros durante o ano de 2024, representando um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior e liderando os números nacionais, ultrapassando a quantidade de visitantes de outros destinos turísticos do país, como Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse aumento é um reflexo direto da promoção internacional de destinos importantes do Estado, evidenciando a gastronomia, as belezas naturais, o entretenimento, a infraestrutura e, principalmente, a diversidade cultural que torna São Paulo um importante destino de experiências. Na capital paulista, diversas iniciativas públicas e privadas oferecem atividades culturais múltiplas a preços populares, agradando diferentes perfis de viajantes.

Os amantes das artes plásticas podem encontrar uma fuga da cacofonia da cidade no Museu de Arte de São Paulo (MASP), um dos cartões postais mais conhecidos da Avenida Paulista, com pinturas importantes de Candido Portinari, Vincent Van Gogh e Claude Monet em seu acervo. A fim de ampliar o acesso à sua programação, o museu divulgou que durante o mês de janeiro ampliará seu horário de funcionamento às sextas-feiras até às 21h, e terá entrada gratuita a partir das 18h nesses dias. O MASP, ainda, irá inaugurar seu novo prédio, o Edifício Pietro Maria Bardi, em abril, aumentando o acesso ao acervo permanente e a exposições itinerantes.

O passeio pela Avenida Paulista também pode aproximar os viajantes da cultura oriental. A Japan House São Paulo (JHSP), espaço dedicado ao universo contemporâneo e tradições japonesas, sempre promove exposições, rodas de conversa, palestras, workshops, e outras atividades abertas ao público em geral de forma gratuita. Neste ano, a JHSP apresenta as mostras “A vida que se revela” e “Princípios japoneses - design e recursos”. A primeira, em cartaz no 2° andar da instituição, convida o público a conhecer os trabalhos de Tokuko Ushioda (1940) e Rinko Kawaushi (1972), duas fotógrafas japonesas, de diferentes gerações, que registram os cotidianos de suas famílias de forma intimista e poética. Já a segunda exposição, que ocupa o andar térreo da JHSP, explora diferentes projetos voltados para a sustentabilidade, trazendo iniciativas de valorização de técnicas tradicionais japonesas, uso de materiais não convencionais, e evidenciando a importância do conceito japonês mottainai, ou “não desperdício”.

Outra opção de destino para uma tarde de férias ou para quem visita a cidade são os três prédios que compõem a Pinacoteca de São Paulo. Dividido entre os edifícios Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea, o museu é considerado o mais antigo da cidade, completando 120 anos em 2025, e recebendo 18 exposições inéditas ao longo do ano em comemoração do aniversário.

Já voltada para a arte afro-diaspórica, a exposição inédita “Ancestral: Afro-Américas - Estados Unidos e Brasil”, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB-FAAP) até 26 de janeiro, reúne obras de 73 importantes artistas afrodescendentes. Com peças dos brasileiros Abdias do Nascimento, Bispo do Rosário, Gabriella Marinho, Mônica Ventura e Rosana Paulino, e dos norte-americanos Kara Walker, Hank Willis Thomas, Simone Leigh, e Nari Ward, a mostra tem curadoria conjunta de Ana Beatriz Almeida e Lauren Haynes.

Com a continuidade do fortalecimento da imagem de São Paulo no exterior, a expectativa é que o número de espaços culturais cresça ainda mais no Estado, assim como a oferta de programações acessíveis, atraindo ainda mais o interesse dos turistas.

Serviço :

Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Endereço: Av. Paulista, 1578

Horário de funcionamento: terça-feira, das 10h às 20h; quartas, quintas, sábados e domingos, das 10h às 18h; e sexta-feira, das 10h às 21h

Mais informações sobre ingressos e exposições no site

Japan House São Paulo

“A vida que se revela” e “Princípios japoneses – design e recursos”

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional) no link.

Mais informações no site.

Pinacoteca de São Paulo

Pina Luz

Endereço: Pça. da Luz, 2

Horário de funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Pina Estação

Endereço: Lg. General Osório, 66

Horário de funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Pina Contemporânea

Endereço: Av. Tiradentes, 273

Horário de funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Mais informações no site.

Museu de Arte Brasileira da FAAP

“Ancestral: afro-américas [Estados Unidos e Brasil]”

Endereço: R. Alagoas, 903

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita. Mais informações no site.

Website: https://www.japanhousesp.com.br/