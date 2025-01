A Jumio, líder em verificação de identidade biométrica automatizada por IA, sinais de risco e soluções de conformidade, anunciou hoje o lançamento de novas ofertas desenvolvidas especificamente para o mercado global de jogos, apostas e esportes online. Essas inovações líderes no setor foram projetadas para proporcionar uma experiência de cadastro excepcional para os jogadores, mantendo elevados padrões de confiança, segurança e conformidade, além de reforçar o compromisso da Jumio com o jogo responsável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250120641895/pt/

(Graphic: Business Wire)

A Jumio há muito tempo lidera o mercado de verificação de identidade online e inovação no campo da identidade digital. Além de desenvolver soluções que permitem às empresas verificar identidades digitais a partir de fontes confiáveis, a Jumio tem contribuído ativamente para o debate sobre políticas e padrões do setor.

O Brasil é um dos países que registrou uma forte mudança em direçãoàidentidade digital, impulsionada por exigências regulatórias e demandas dos consumidores. A Jumio agora aceita a CNH Digital, a versão digital da carteira nacional de habilitação do Brasil, que já conta com mais de 50 milhões de usuários. Essa funcionalidade permite que empresas, tanto do setor de jogos quanto de outros mercados, facilitem ainda mais o processo de cadastro de novos usuários — o usuário faz o upload de um PDF de sua CNH Digital durante a verificação de identidade, e a Jumio verifica todas as informações pessoais relevantes (PII) por meio da Serpro, a agência de tecnologia e processamento de dados do governo brasileiro.

"Acreditamos que 2025 será o ano em que a identidade digital se tornará totalmente convencional. Com tantas pessoas utilizando identidades digitais no dia a dia, as primeiras impressões podem ser decisivas para as plataformas de jogos, tanto para as que já operam no Brasil quanto para operadores europeus interessados em expandir na América Latina", afirmou Philipp Pointner, chief of digital identity da Jumio.

A Jumio também lançou o eKYC Checks, um novo sinal de risco projetado para oferecer uma camada adicional de segurança, garantindo que os usuários finais são, de fato, quem dizem ser. Isso é feito por meio da validação de um ou dois dados, como nome, endereço ou data de nascimento, através de uma ou duas fontes independentes. Atualmente disponível em mais de 50 países, o eKYC Checks ajuda as empresas a cumprir com as regulamentações da União Europeia sobre AML (PrevençãoàLavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente), prevenindo crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Esse novo sinal de risco é uma ferramenta importante para o setor de jogos, garantindo práticas de jogo responsável, verificando a elegibilidade de jogadores internacionais e servindo como um mecanismo adicional de prevenção a fraudes, especialmente em atividades de alto risco, como transferências ou pedidos de pagamentos.

"Com o uso da tecnologia da Jumio, operadores de jogos ao redor do mundo podem oferecer uma experiência vencedora para os usuários, ao mesmo tempo em que ajudam a proteger suas plataformas, atender aos requisitos de conformidade, preservar suas reputações e enfrentar os desafios de um mercado em rápida expansão e evolução", afirmou Robert Prigge, CEO da Jumio.

Os participantes do ICE Barcelona estão convidados a visitar o estande 4G14 para mais informações sobre as inovações e as soluções premiadas da Jumio, baseadas em inteligência artificial.

Sobre a Jumio

A Jumio ajuda organizações a conhecer e confiarem seus clientes online. Desde a abertura de contas até o monitoramento contínuo, a Plataforma da Jumio oferece soluções avançadas de verificação de identidade, sinais de risco e conformidade que permitem estabelecer, manter e reforçar a confiança de forma precisa.

Utilizando tecnologia de ponta, incluindo automação, biometria, IA/aprendizado de máquina, detecção de vivacidade e orquestração sem código com centenas de fontes de dados, a Jumio ajuda a combater fraudes e crimes financeiros, agilizar o cadastro de bons clientes e atender os requisitos regulatórios, como KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (PrevençãoàLavagem de Dinheiro). A Jumio já processou mais de 1 bilhão de transações em tempo real, abrangendo mais de 200 países e territórios em operações web e mobile.

Com sede em Sunnyvale, Califórnia, a Jumio atua globalmente, com escritórios e representações na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. A empresa já recebeu diversos prêmios por sua inovação. A Jumio conta com o apoio dos fundos Centana Growth Partners, Great Hill Partners e Millennium Technology Value Partners.

Para mais informações, visite: www.jumio.com/pt.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250120641895/pt/

Marianela Pasquadibisceglie

marianela.pasquadibisceglie@jumio.com

+1 786 606 0092