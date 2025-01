BuyCo assessora venda total da Cantina da Nana em transação

Em 2024, a BuyCo, especializada em assessoria para M&A e captação de recursos, conduziu a venda total da Cantina da Nana, um restaurante tradicional de Minas Gerais com mais de 30 anos de história. A operação envolveu a transição de gestão e a mudança de controle de um dos estabelecimentos mais reconhecidos no setor gastronômico da região, viabilizada por uma estratégia de captação de recursos adaptada às necessidades do comprador.

A transação aconteceu em um contexto em que o comprador não dispunha do capital total necessário para a aquisição. Para superar esse obstáculo, a BuyCo estruturou uma solução financeira que garantiu a concretização do negócio. O processo de negociação, demonstrou como estratégias de financiamento personalizadas podem ser fundamentais em operações de compra e venda.

A fundadora da Cantina da Nana optou por vender o restaurante ao se aproximar da aposentadoria, encerrando décadas de dedicação ao empreendimento. “A venda da Cantina da Nana reflete a importância de planejar uma transição de gestão em momentos decisivos, como a aposentadoria da fundadora. Nesse processo, uma estratégia de financiamento foi fundamental para viabilizar a transação, garantindo não apenas a continuidade das operações, mas também criando oportunidades para o restaurante crescer sob uma nova liderança”, afirma Paulo Mendonça, Assessor da BuyCo.

Sob nova gestão, o restaurante continuará operando com planos de expansão e adaptação ao mercado, preservando sua identidade e tradição enquanto explora novas oportunidades de crescimento. “O suporte especializado foi crucial para a realização da transação. A venda já fazia parte dos planos do negócio e, com o apoio adequado, conseguimos concretizar a operação de forma estratégica e alinhada às expectativas das partes envolvidas”, comenta Wallace Silva, novo proprietário da Cantina da Nana.

Essa venda destaca como a assessoria especializada e estratégias de captação de recursos desempenham um papel essencial em transações de M&A, permitindo que empresas superem limitações de capital e garantam a continuidade e o desenvolvimento sustentável de seus negócios.

