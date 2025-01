Startup para clínicas apresenta soluções para 2025

Começar 2025 com o pé direito. É assim que Rick Fernandes, fundador e CEO da startup Power Office, apresenta um novo projeto especial para sua solução tecnológica voltada a clínicas odontológicas e consultórios pequenos - principalmente quem acaba de se formar em odontologia.

O software, projetado para simplificar a gestão, oferece ferramentas para organizar processos e produtividade das equipes, reduzindo esquecimentos em agendamentos e tarefas.

Com uma base de mais de 400 mil dentistas no Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o mercado é promissor. O Power Office é um software odontológico para atender às crescentes demandas de gestão e organização, com funcionalidades que vão desde o controle de agenda e prontuários até a emissão de controles financeiros.

"Aumentar o poder de gestão significa não apenas resultados melhores para a clínica, mas também mais qualidade no atendimento ao paciente", destaca Rick Fernandes.

A startup tem em sua equipe Jonas Luz e João Victor Teixeira, ambos especialistas em desenvolvimento de sistemas, ganharam reconhecimento ao participar do Programa MVP do Caldeira, um dos maiores programas de inovação para startups do Sul do Brasil.

Com sede atual em Porto Alegre (RS) e visando expandir seu escritório para São Paulo, o Power Office tem o propósito de unir tecnologia de ponta e visão de mercado para oferecer soluções que atendam desde pequenos consultórios até grandes clínicas.

Além do impacto no setor da saúde e odontológico, startups como o Power Office desempenham um papel estratégico na economia brasileira. Segundo o jornal Economia SC, as startups geram inovação, impulsionam a competitividade e ajudam a resolver problemas reais (Referência: ). Em um país com mais de 13 mil startups mapeadas, segundo a Agência Sebrae, o setor de tecnologia da saúde se destaca como um dos mais promissores, com soluções que vão além da gestão, impactando diretamente o bem-estar da população.

Para Rick Fernandes, a missão do Power Office é clara: "Queremos transformar a maneira como profissionais de saúde e dentistas gerenciam seus consultórios, reduzindo o estresse operacional e garantindo que o foco esteja onde realmente importa: no paciente."

O software tem características especiais para atender recém-formados, dentistas que trabalham como parceiros em outras clínicas e consultórios pequenos com atendimentos em uma ou duas cadeiras odontológicas.

Website: https://poweroffice.com.br/