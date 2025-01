Mercado de beleza masculina cresce e impulsiona negócios

De acordo com a Grand View Research, o mercado global de produtos de beleza masculina foi avaliado em US$ 30,8 bilhões em 2021, com projeção de crescimento de 9,1% ao ano até 2030.

Esse crescimento demonstra que os cuidados pessoais masculinos têm se expandido rapidamente nos últimos anos, impulsionados por uma mudança cultural na forma como os homens encaram a estética e o autocuidado.

No Brasil, essa tendência se destaca ainda mais, com o país ocupando a quarta posição mundial no consumo de produtos de beleza e sendo um dos líderes no lançamento de novas soluções para o público masculino, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Para Ulysses Pontes, empresário do ramo de barbearias, essa evolução tem transformado a forma como o setor de beleza atende o público masculino. "Os homens não estão mais limitados ao básico quando falamos em estética e bem-estar. Hoje, eles buscam serviços personalizados, produtos específicos para suas necessidades e uma experiência diferenciada ao cuidar da aparência", destaca.

Ainda segundo o profissional, a popularização das barbearias modernas exemplifica essa mudança. “Antigamente, o corte de cabelo e barba eram vistos apenas como uma necessidade prática, mas hoje esses estabelecimentos oferecem um verdadeiro momento de relaxamento e autocuidado. Nossa barbearia não é apenas um lugar para cortar o cabelo. Criamos um ambiente onde os clientes se sentem bem, podem conversar, tomar um café e receber um serviço exclusivo", explica Ulysses.

Além do crescimento na busca por serviços especializados, o setor também apresenta oportunidades para empreendedores. "Os homens estão dispostos a investir mais em si mesmos, o que torna esse um mercado promissor. Quem souber inovar e oferecer um atendimento de qualidade certamente terá espaço", analisa Ulysses.

Outro ponto que ele destaca é a diversificação de produtos e serviços, um dos principais fatores que impulsionam esse segmento. "Antigamente, os homens usavam produtos femininos ou genéricos para cuidar do cabelo e da pele. Hoje, há uma grande variedade de shampoos, óleos para barba, hidratantes e até maquiagens desenvolvidas especificamente para eles", afirma o empresário.

A fidelização do cliente também é um fator essencial nesse setor. "O público masculino tem se mostrado cada vez mais fiel a marcas e serviços que realmente entregam qualidade. Quando um cliente percebe que o corte, a barba ou o tratamento fizeram a diferença, ele volta e ainda indica para amigos. Isso gera um ciclo positivo para o negócio", pontua Ulysses.