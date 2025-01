A suíço-sueca ABB fechou pedido com a siderúrgica turca Çolakoglu Metalurji para fornecer um misturador eletromagnético ArcSave a ser integrado a um novo forno a arco-elétrico da empresa.

Em comunicado, a ABB afirmou que o misturador deve acelerar o processo de homogeneização química e térmica na redução de aço, diminuindo a demanda por energia e otimizando, portanto, indicadores de sustentabilidade e produtividade da siderúrgica.

O misturador será integrado a um forno de arco-elétrico com capacidade de 370 toneladas, o maior já implantado na Turquia. O forno também é o maior já construído pela Primetals Technologies, num projeto sob medida que apresenta uma série de desafios tecnológicos. O comissionamento do ArcSave está previsto para o fim de 2025.

“Estamos confiantes na abordagem proposta pela ABB para contorná-los [os desafios] e que a integração do ArcSave em nossas operações ocorrerá sem intercorrências. Esta colaboração com a ABB vai resultar em indicadores de eficiência e sustentabilidade aprimorados em nossos processos”, afirma no texto Özgür Özsoy, diretor fabril da Çolako?lu Metalurji.

A Çolakoglu Metalurji foi fundada em 1945 como uma pequena fundição, tornando-se mais tarde uma das maiores produtoras de aço da Turquia. Desde 1969 conta com uma unidade de laminação e, em 1985, inaugurou sua primeira fundição de metais de grande porte, especializando-se na fabricação de diferentes derivados de aço-carbono.

A siderúrgica também foi uma das primeiras em seu país a implantar e operar um forno a arco-elétrico em 2007, iniciando-se na produção de derivados de aço com atributos sustentáveis.

