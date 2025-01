Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que obteve a certificação ISO/IEC 27001. Este padrão reconhecido internacionalmente confirma a dedicação da Brightcove em manter o mais alto nível de gerenciamento de segurança de informações para a empresa e seus clientes globais em vários setores, incluindo mídia, corporativo, tecnologia, varejo, serviços financeiros e hospitalidade.

A certificação ISO/IEC 27001 avança ainda mais a abordagem rigorosa da Brightcove em relaçãoàsegurança de dados. Obter a certificação envolve atender a padrões rigorosos que determinam como as organizações devem gerenciar e proteger ativos de informação.

"Obter a certificação ISO/IEC 27001 é uma prova do nosso compromisso inabalável com a segurança em todos os níveis de nossas operações para proteger a Brightcove e seus clientes", declarou Karen Holmes, chefe de segurança empresarial da Brightcove. "O trabalho que nossas equipes realizam diariamente para manter nossos clientes seguros reflete a liderança da Brightcove em definir o padrão não apenas para empresas de tecnologia de vídeo, mas para todos os setores. A certificação ISO ressalta nossa abordagem proativa para proteger nossa empresa e clientes."

A certificação ISO/IEC 27001 reforça a segurança da Brightcove e a diferencia no setor de tecnologia de streaming de vídeo e engajamento. Ao contrário de seus concorrentes, a Brightcove é uma das poucas selecionadas a atingir esse padrão, destacando sua posição única como líder de mercado comprometida com os mais altos níveis de proteção de dados. O processo de certificação exigiu que a Brightcove passasse por uma avaliação exaustiva de suas práticas de segurança da informação, incluindo a avaliação dos procedimentos de gerenciamento de risco e a eficácia das políticas de segurança implementadas.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

