Bacio di Latte e Date Crown reforçam tendência das collabs

A Bacio di Latte, fabricante de gelatos brasileira, e a Date Crown, marca de tâmaras dos Emirados Árabes Unidos, anunciaram um projeto de parceria que visa unir as respectivas especialidades.

Com o objetivo de promover a collab, cinco unidades do Sam's Club no estado de São Paulo realizarão a "Estação Verão", ação que deve ocorrer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. A dinâmica consiste em utilizar as tâmaras Khalas, da marca Date Crown, como toppings para os gelatos da linha Casa Bacio di Latte, evidenciando o sabor clássico que carrega o nome da marca (o gelato sabor Bacio di Latte).

Ana Del Mar, CEO da AMar Consultoria, especialista em trade marketing e responsável pela Date Crown na ação, explica que a “expectativa principal é fortalecer a percepção das marcas junto aos consumidores, destacando os seus atributos”. Ainda de acordo com Del Mar, para a Date Crown, essa é uma oportunidade de mostrar a versatilidade das tâmaras no mercado brasileiro, não apenas como um alimento saudável, mas também como um ingrediente capaz de transformar sobremesas em experiências gastronômicas.

Já para a Bacio di Latte, a ação busca fortalecer o posicionamento como uma marca que valoriza ingredientes de alta qualidade. “Ambas as marcas esperam consolidar um relacionamento com um público exigente e engajado, gerando fidelização e abrindo portas para futuras colaborações. No curto prazo, também esperamos resultados expressivos no ponto de venda, como aumento de tráfego e conversão em vendas”, ressalta a especialista em trade marketing.

Consumo de sorvete e tâmaras no Brasil

De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (ABRASORVETE) e divulgado pelo portal Food Connection, o consumo médio anual de sorvetes é de 9,1 litros por pessoa. Os estados que apresentam o maior consumo de sorvete são São Paulo, com 20%; Minas Gerais, com 9,87%; e Rio de Janeiro, com 9,73%.

Em relação às tâmaras, o mercado brasileiro registrou uma média anual de importação de mil toneladas entre 2017 e 2019, conforme relata a Agência de Notícias Brasil - Árabe (ANBA). Rica em fibras, vitaminas e minerais essenciais, essa fruta se mostra promissora para a aplicação em receitas e combinações diferentes, como é o caso da parceria da Date Crown com a Bacio di Latte.

“O período de verão é estratégico, pois as tâmaras combinam com o clima quente e não necessitam de refrigeração ou cuidados expressivos para conservação e armazenagem, enquanto os gelatos têm a refrescância que a estação de calor pede”, explica Ana Del Mar.

Collabs e trade marketing

A especialista reforça que a crescente tendência de parcerias entre marcas reflete diretamente as expectativas dos consumidores, que valorizam experiências exclusivas. No contexto atual, as colaborações permitem que empresas trabalhem juntas para expandir o impacto de suas mensagens e agregar mais valor aos seus produtos.

“Quando bem executadas, essas parcerias criam sinergias que ressoam com diferentes públicos, diversificam as estratégias de marketing e tornam as marcas mais relevantes no mercado”, afirma Ana.

Além disso, segundo Del Mar, colaborações como da Bacio di Latte com a Date Crown são um exemplo de como duas culturas e conhecimentos distintos – como os do Brasil e dos Emirados Árabes – podem criar algo significativo.

A estratégia adotada pela AMAR Consultoria para o projeto visa criar valor compartilhado para ambas as marcas, explorando os pontos fortes de cada uma. “A Date Crown traz a tradição de suas tâmaras premium dos Emirados Árabes Unidos, enquanto a Bacio di Latte busca oferecer uma conexão emocional com o público brasileiro. Unimos essas características em uma ação que promove experimentação e storytelling no ponto de venda”, finaliza a CEO.

