Especializada em crédito com garantia e no fornecimento de infraestrutura tecnológica para originadores e alocadores de capital que operam no segmento de crédito colateralizado, a BYX é a nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

Trabalhando com modalidades como consignado público e privado, por meio de empréstimo e cartão, além de saque-aniversário do FGTS, a fintech oferece também uma plataforma que possibilita utilizar ferramentas antifraude e de inteligência, permitindo a integração com os principais sistemas de backoffice e ERP do mercado, câmaras de cessão e liquidação e gestoras, administradoras e custodiantes.

“Entre as empresas que já utilizam soluções de infraestrutura do Grupo BYX destacam-se os maiores gestores e administradores de FIDCs do mercado”, afirma Fernando Perrelli, CEO e sócio-fundador da BYX.

“Nossa plataforma está presente em mais de 20 grandes originadores e em cerca de 20 alocadores de capital, garantindo aos originadores os recursos financeiros necessários para viabilizar suas operações sem risco de ‘pane seca’. O objetivo da BYX é orquestrar de forma previsível, com segurança e rentabilidade a originação, cessão e aquisição de ativos colateralizados para originadores e investidores, de forma estruturada”, completa Perrelli.

Segundo o executivo, a associação à ABCD faz parte da estratégia de consolidação da empresa no mercado de crédito digital e colateralizado. “A iniciativa reflete o compromisso da BYX em promover um ambiente mais seguro, transparente e inovador para o setor, alinhando-se às melhores práticas do mercado e contribuindo ativamente para o desenvolvimento de políticas e regulamentações que beneficiem toda a cadeia de crédito”, destaca.

Claudia Amira, diretora-executiva da entidade, celebra a chegada de mais uma associada e o consequente fortalecimento da ABCD em um momento marcado por uma série de debates relevantes para o setor.