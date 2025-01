Dinetec: EuroChem leva soluções estratégicas para evento

A agricultura brasileira está passando por uma transformação, e para garantir que a produtividade das lavouras continue a crescer, é essencial que os produtores façam escolhas assertivas de insumos que atendam aos desafios específicos do solo. De acordo com um estudo realizado na Fundação MS, sobre a influência do enxofre na produtividade da soja no Cerrado, questões como deficiência desse nutriente em solos e perdas de potássio em solos arenosos são desafios comuns que impactam a produtividade da cultura. Diante desse cenário, a EuroChem, leva ao 11º Dinetec (Dia de Negócios e Tecnologia) 2025, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro, em Canarana (MT), duas soluções que ajudam os produtores a superar esses obstáculos e aumentar a eficiência no campo: Croplex e Avigo.

Solos com baixa retenção de nutrientes

Muitos solos, especialmente aqueles com baixa capacidade de retenção de nutrientes, apresentam deficiências significativas de enxofre, um elemento essencial para o bom desenvolvimento das plantas. O Croplex, um fertilizante fosfatado, foi formulado para resolver esse problema. Com uma fórmula composta por nitrogênio, fósforo altamente solúvel e enxofre em formas sulfato e elementar, o Croplex garante que as plantas recebam o enxofre, promovendo o crescimento rápido e o desenvolvimento saudável desde as fases iniciais. Isso é importante em solos que não conseguem fornecer enxofre suficiente para o pleno desenvolvimento das plantas, impactando diretamente a produtividade.

Os solos com baixa retenção de nutrientes, como os arenosos por exemplo, frequentemente também enfrentam grandes perdas de potássio por lixiviação — um nutriente fundamental para o crescimento das plantas. E a EuroChem entendendo os desafios de quem trabalha com esse tipo de solo, desenvolveu o Avigo, um fertilizante com tecnologia avançada que promove maior desenvolvimento radicular, permitindo melhor aproveitamento do potássio e de outros nutrientes essenciais.

Transformando lavouras

Em um cenário agrícola cada vez mais desafiador, cada detalhe conta para garantir a produção. Segundo Gleyson José Ferreira, gerente de comercial MT Vale, as soluções da EuroChem foram desenvolvidas para resolver problemas reais do campo. “Nossa missão é ajudar os produtores a aumentarem a produtividade de maneira sustentável e eficiente. Produtos como o Croplex e o Avigo resolvem carências específicas de nutrientes, como o enxofre e o potássio, garantindo uma nutrição equilibrada e resultados consistentes. Isso se traduz em maior rentabilidade para os produtores", explica.

O evento

A 11ª edição do Dinatec 2025 acontece entre os dias 15 a 17 de janeiro, em Canarana (MT). O evento é realizado pela Meta Consultoria Agrícola e tem o apoio do Sindicato de Produtores Rurais de Canarana. O estande da EuroChem é o número 72.