A Kymeta (www.kymetacorp.com), líder mundial em antenas de satélite de painel plano, anunciou hoje a adição de dois novos membros ao seu Conselho Consultivo: James Geurts e Elizabeth Kimber.

O Honorável James Geurts, mais conhecido como Hondo, possui mais de três décadas de experiência em liderança no setor de segurança nacional, incluindo seu cargo como Subsecretário da Marinha, a segunda posição civil mais alta do Departamento, responsável pelas operações comerciais globais da equipe da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. De 2017 a 2021, após sua nomeação presidencial e confirmação unânime pelo Senado, atuou como Secretário Assistente da Marinha para Pesquisa, Desenvolvimento e Aquisição. Desde sua aposentadoria do governo, Geurts tem trabalhado extensivamente para melhorar a base industrial de defesa do país e orienta equipes dos setores público e privado em escalabilidade, agilidade, inovação, trabalho em equipe, desenvolvimento de talentos e liderança.

"Após uma carreira dedicada ao serviçoànação eàliderança de equipes em cenários desafiadores e de alta responsabilidade, é uma grande honra fazer parte do Conselho Consultivo da Kymeta", afirmou James Geurts. "A dedicação da Kymetaàinovação,àexcelência operacional eàliderança reflete os mesmos princípios que guiaram minha trajetória. Estou animado em trazer minha experiência e perspectiva para apoiar o crescimento e sucesso da empresa no atendimento às necessidades de seus clientes, partes interessadas e comunidades".

Elizabeth (Beth) Kimber é uma veterana com 37 anos de serviço na Agência Central de Inteligência (CIA), onde encerrou sua carreira como diretora adjunta de operações (DDO), supervisionando operações globais de HUMINT e missões de ação encoberta da CIA. Ela também atuou como diretora adjunta interina da CIA; diretora assistente da CIA para Europa e Eurásia; vice-diretora do Serviço Clandestino Nacional e chefe do Departamento de Operações Especiais do Centro de Contraterrorismo. Ela passou 18 anos em campo, incluindo atribuições como chefe de estação/representante de DNI. Em 2022, Kimber juntou-seàTwo Six Technologies como vice-presidente de estratégia para a comunidade de inteligência. Ela também integra o Conselho de Diretores da ManTech.

"Após uma carreira dedicadaàsegurança nacional, é uma honra integrar o Conselho Consultivo da Kymeta e ajudar a destacar suas tecnologias e soluções de ponta para os parceiros de segurança nacional", disse Elizabeth Kimber. "A Kymeta tem demonstrado um compromisso inabalável com a inovação, a integridade e a geração de impacto significativo em seu setor. Estou animada para utilizar minha experiência em inteligência, gestão de riscos e liderança organizacional para apoiar a missão da empresa e contribuir para seu crescimento contínuo e sucesso em um mundo em constante transformação".

"Estamos animados em dar as boas-vindas a Elizabeth e James ao nosso Conselho Consultivo", disse Rick Bergman, CEO e presidente da Kymeta. "A visão e a experiência deles são perfeitamente alinhadas para ajudar a Kymeta a avançar nossa visão de garantir o futuro com tecnologia inovadora. Suas extensas trajetórias nos setores de defesa e espaço são ideais para orientar nossa empresa rumoàpróxima fase de crescimento".

Sobre a Kymeta

A Kymeta revoluciona as comunicações via satélite por meio de suas Plataformas de Comunicações Inteligentes (ICPs). Fundada em 2012 e com sede em Redmond, Washington, a Kymeta utiliza ciência avançada baseada em metamateriais para projetar, fabricar e fornecer conectividade resiliente e maior consciência situacional para aplicações móveis críticas. Nossas antenas planas com direcionamento eletrônico, protegidas por patentes nos Estados Unidos e internacionais, permitem comunicações contínuas em movimento. Com soluções definidas por software, capacidades híbridas de múltiplas redes e processamento de borda, integramos redes de satélite e celular, garantindo conectividade contínua em ambientes desafiadores. As soluções da Kymeta atendem clientes governamentais, militares, marítimos, de transporte e segurança pública em todo o mundo, oferecendo conectividade ininterrupta e inteligência espacial em qualquer lugar e a qualquer momento. Com mais de 150 patentes, a Kymeta está moldando o futuro das comunicações globais, comprometida em entregar soluções de conectividade confiáveis, eficientes e inteligentes para um mundo cada vez mais móvel e conectado.

