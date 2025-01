A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje o lançamento da região da AWS México (central). A partir de hoje, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, terão mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir de centrais de dados da AWS localizados no México. Como parte de seu compromisso a longo prazo, a AWS vem planejando investir mais de US$ 5 bilhões no México ao longo de 15 anos. A AWS também lançou um AWS InCommunities Fund de US$ 300.000 em Queretaro para ajudar grupos, escolas e organizações locais a iniciar novos projetos comunitários. Para mais informações sobre a AWS Global Infrastructure, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

A AWS estima que a formação e a operação contínua da nova região da AWS irão acrescentar cerca de US$ 10 bilhões ao produto interno bruto (PIB) do México e darão suporte a uma média de mais de 7.000 empregos equivalentes a empresas externas em tempo integral por ano. Estes empregos, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros dentro da economia mais ampla do país, serão parte da cadeia de fornecimento da AWS no México.

"Este lançamento marca um passo significativoàmedida que continuamos expandindo nossa infraestrutura e fornecendo inovação mundial em aprendizagem automática (ML), inteligência artificial (IA) e outras tecnologias avançadas para nossos clientes", disse Prasad Kalyanaraman, Vice-Presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. "Com acesso a uma infraestrutura segura e confiável, junto com um amplo conjunto de tecnologias da AWS, esta nova região da AWS irá ajudar empresas em todo o México a se posicionar no centro da inovação de IA e ML. Estamos orgulhosos de aprofundar nosso investimento no México para ajudar a apoiar a transformação empresarial, promover talentos em tecnologia, desenvolver habilidades em nuvem e criar oportunidades de crescimento econômico."

"O lançamento de hoje representa um marco significativo na jornada de transformação digital do México. O investimento da AWS de mais de US$ 5 bilhões irá reforçar a infraestrutura tecnológica do México e liberar novas oportunidades de inovação, crescimento econômico, inclusão digital e criação de empregos", disse Marcelo Ebrard, secretário de Economia do México. "Com a região da AWS México (central), empresas mexicanas, empreendedores, governos, startups e a sociedade civil terão acesso a tecnologias de ponta, permitindo que dimensionem suas operações, aumentem sua competitividade e impulsionem o desenvolvimento de soluções inovadoras. Damos as boas-vindas a este investimento da AWS e esperamos uma cooperação contínua que ajude a promover um ecossistema digital vibrante e sustentável no México."

Com a região da AWS México (central), a AWS tem 114 zonas de disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para lançar mais 12 zonas de disponibilidade e mais quatro regiões da AWS na Nova Zelândia, Arábia Saudita, Taiwan e nuvem soberana europeia da AWS. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em localizações geográficas separadas e distintas. A região da AWS México (central) consiste em três zonas de disponibilidade localizadas longe o suficiente umas das outras para dar suporteàcontinuidade dos negócios de clientes, mas perto o suficiente para oferecer baixa latência a aplicativos de alta disponibilidade que usam diversas zonas de disponibilidade. Cada uma delas tem energia, refrigeração e segurança física independentes, sendo conectada por redes redundantes de latência muito baixa. Os clientes da AWS com foco em alta disponibilidade podem projetar seus aplicativos para serem executados em várias zonas de disponibilidade, a fim de obter uma tolerância a falhas ainda maior.

A região da AWS México (central) irá permitir que clientes com preferências de residência de dados armazenem seu conteúdo com segurança no México, permitam que os clientes alcancem latência ainda menor e atendamàdemanda por serviços de nuvem na América Latina. A AWS oferece o portfólio mais amplo e profundo de serviços, incluindo análise, computação, banco de dados, IoT, IA generativa, aprendizagem automática, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias de nuvem. Clientes de startups e empresas a organizações do setor público e sem fins lucrativos poderão usar tecnologias avançadas do principal provedor de nuvem do mundo para impulsionar a inovação, reduzir custos e acelerar a transformação.

"O lançamento da região da AWS México (central) irá reforçar a infraestrutura digital de nosso país e abrir novas oportunidades para inovação, empreendedorismo e crescimento socioeconômico sustentável, em linha com nossa visão de um México mais conectado e competitivo", disse Altagracia Gómez Sierra, Coordenadora do Conselho Empresarial da Presidência. "A nova região irá satisfazer os mais altos padrões de eficiência energética, apoiar empregos de alta qualidade e trará uma série de programas comunitários e de força de trabalho para ajudar a desenvolver talentos locais em tecnologia, em linha com os objetivos da Presidente Claudia Sheinbaum de inclusão digital e progresso tecnológico."

"O investimento sem precedentes da AWS em infraestrutura de centrais de dados coloca Queretaro e o México na vanguarda digital da América Latina, que definem um novo padrão para inovação tecnológica", disse Mauricio Kuri, governador do estado de Queretaro. "Nosso compromisso é garantir que investimentos desta magnitude gerem um impacto positivo na economia do estado, beneficiando diretamente todos os moradores de Queretaro. Com determinação e visão estratégica, Queretaro está avançando rumo a um futuro próspero e tecnologicamente avançado."

Clientes e parceiros da AWS dão as boas-vindasàregião da AWS no México

As organizações no México estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países. As empresas no México que escolhem a AWS para inovar, impulsionar eficiências de custos e acelerar o tempo de comercialização incluem BBVA, Becle, Digital@FEMSA, Grupo Lala, Grupo Salinas e Hospital Ángeles. Os clientes do setor público mexicano usam a AWS para ajudar a impulsionar a economia de custos e atender melhor os cidadãos locais, incluindo a Laureate Education, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e os governos dos estados de Guanajuato, Jalisco e Michoacán. Startups e pequenas empresas mexicanas, incluindo Jüsto, Konfio, SkyAlert e Stori, estão desenvolvendo seus negócios na AWS para escalar com rapidez a nível nacional e ao redor do mundo.

O BBVA é um grupo financeiro mundial com uma ampla gama de serviços financeiros, apoiado pela maior rede de distribuição no México em mais de 25 países. O BBVA México está animado por aproveitar a infraestrutura local da AWS, a fim de estender suas capacidades tecnológicas, bem como aperfeiçoar a segurança e a confiabilidade dos serviços financeiros que oferece a seus clientes", disse Rafael Rosales Gómez, Chefe de Engenharia do BBVA México. "A nova região da AWS México irá servir como um catalisador para inovação e transformação digital em nosso setor."

A Becle é uma empresa familiar de 11ª geração que produz, comercializa e distribui seu portfólio em diversas categorias com mais de 30 marcas de bebidas para mais de 85 países. "Como o maior produtor de tequila do mundo, nos destacamos no setor de bebidas mediante nossa constante inovação e melhoria contínua", disse Javier Almazán, Diretor Global de Informação do Grupo Becle. "Estamos animados em aproveitar a infraestrutura da AWS no México para acelerar nossa inovação e oferecer serviços mais seguros e ágeis a nossos clientes, enquanto cumprimos com os requisitos regulatórios de residência de dados. A nova região irá impulsionar a adoção de processos e práticas comerciais de ponta para nos ajudar a permanecer na vanguarda no mercado."

A Digital@FEMSA gera o valor econômico e social mediante soluções inovadoras para inclusão financeira, como Spin by Oxxo e Spin Premia, conectando clientes e empresas através da tecnologia. "O lançamento da região da AWS define um marco no desenvolvimento tecnológico do setor financeiro de nosso país", disse Gonzalo Galicia, Diretor de Tecnologia da Digital@FEMSA. "Com a nova região, empresas como a nossa devem aproveitar a oportunidade para impulsionar o desenvolvimento adicional de nosso setor. Estamos preparados para aproveitar ao máximo os benefícios que a infraestrutura da AWS trará, através da inovação contínua, adaptação e busca constante por novos meios de agregar valor a nossos clientes."

O Hospital Ángeles é líder no setor de saúde privado no México e na América Latina, com 27 hospitais e uma equipe médica com mais de 15.000 especialistas apoiados por robôs cirúrgicos e laboratórios automatizados. "O lançamento de hoje marca um avanço essencial na digitalização do setor de saúde do México, ajudando a garantir um serviço de saúde de tecnologia de ponta para pacientes e profissionais", disse Juan Pablo Reyes González, líder clínico do Centro Nacional de Radiologia e Imagem do Sistema de Saúde do Hospital Ángeles. "A nova região da AWS não apenas dará suporte às nossas operações, mas também irá nos permitir oferecer uma experiência de usuário mais ágil e confiável, que melhora a velocidade e a precisão de dados cruciais."

O Jüsto é um supermercado online apenas para entrega que está capacitando pequenos e médios produtores ao fornecer uma plataforma online para vender seus produtos diretamente aos clientes. "Como o primeiro supermercado 100% digital do México, estamos empolgados com a oportunidade de inovar na infraestrutura do AWS aqui mesmo no México", disse Oleksandr Shcherbina, Diretor de Tecnologia do Jüsto. "A nova região permitirá que o Jüsto e muitas outras empresas mexicanas melhorem a conformidade com o armazenamento de dados e se beneficiem da conveniência, facilidade e segurança de desenvolver na AWS."

A AWS Partner Network (APN) inclui dezenas de milhares de provedores independentes de software (ISVs) e integradores de sistemas (SIs) ao redor do mundo. Os parceiros da AWS criam soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN ajuda ao fornecer suporte comercial, técnico, de marketing e entrada no mercado aos clientes. Os ISVs, parceiros de tecnologia, SIs e parceiros de consultoria da AWS ajudam os clientes a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma gama completa de serviços de monitoramento, automação e gerenciamento para os ambientes de nuvem dos clientes. Os parceiros da AWS no México incluem Escala 24x7, Nyx Technologies e XalDigital. Para obter a lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Accenture é uma parceira da AWS com mais de 30 competências e designações de entrega de serviços premiadas pela AWS. "A Accenture apoia a combinação de tecnologia com engenhosidade humana para transformar a vida e os negócios das pessoas", disse Jorge Castilla, Diretor Executivo da Accenture no México. "Estamos entusiasmados por continuar trabalhando com nossos clientes para aproveitar ao máximo o potencial da AWS e impulsionar a transformação digital, melhorar a segurança, aperfeiçoar a eficiência operacional, além de desenvolver soluções de ponta com tecnologias avançadas, como inteligência artificial."

A Escala 24x7 é uma parceira da AWS Managed Services e da AWS Consulting, bem como Revendedora para a América Latina, EUA e Espanha. "A nova região da AWS no México define um marco na transformação digital do país. Para a Escala 24x7 e seus clientes, significa aplicativos mais rápidos graçasàlatência reduzida, facilidade na modernização de sistemas e migração para a nuvem, conformidade simplificada com as leis de proteção de dados, ao armazenar informações localmente e uma infraestrutura robusta que garante a continuidade dos negócios", disse Yesenia Meneses, Diretora Nacional da Escala 24x7. "Na Escala 24x7, estamos preparados para orientar nossos clientes nesta empolgante jornada para a nuvem, aproveitando ao máximo a infraestrutura da AWS no México para impulsionar seu crescimento."

Investindo no México

A nova região da AWS México (central) é o mais recente investimento contínuo da AWS no México para oferecer aos clientes tecnologias de nuvem avançadas e seguras, junto com programas de qualificação, treinamento e engajamento da comunidade. Em 2020, a AWS lançou AWS Outposts no México para fornecer infraestrutura e serviços da AWS a praticamente qualquer lugar ou local de ponta para uma experiência híbrida verdadeiramente consistente. Desde então, a AWS também lançou sete locais de ponta Amazon CloudFront no México, acelerando a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs para usuários em todo o mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência. Em 2023, a AWS aprofundou seu investimento no México com o lançamento de AWS Local Zones em Queretaro. As AWS Local Zones são um tipo de implantação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais próximos de grandes centros populacionais, industriais e de TI, permitindo que os clientes entreguem aplicativos que exigem latência de milissegundos de um dígito aos usuários finais. A AWS também estabeleceu dois locais AWS Direct Connect em Queretaro, permitindo que os clientes estabeleçam conectividade privada entre a AWS e sua central de dados, escritório ou ambiente de colocalização.

Desde 2017, a AWS treinou mais de 500.000 pessoas no México em habilidades de nuvem e está em vias de capacitar mais 200.000 pessoas em nuvem e fundamentos de IA generativa até o fim de 2026. A AWS continua investindo na capacitação de estudantes, desenvolvedores locais e profissionais técnicos, profissionais não técnicos e a próxima geração de líderes de TI no México mediante ofertas como AWS re/Start, AWS Academy, AWS Educate e AWS Skill Builder. Estes programas ajudam alunos de todas as origens e experiências a se preparar para carreiras digitais. De cursos universitários a programas de treinamento em tempo integral e conteúdo de aprendizagem interativo baseado em jogos eletrônicos, as equipes de AWS Training and Certification e AWS Latin America Massive Training proporcionam às pessoas o treinamento que melhor se adapta às suas necessidades individuais. A AWS fez parcerias com diversas organizações no México para reforçar o impacto de suas iniciativas de treinamento e capacitar talentos locais a obter sucesso na economia digital em evolução.

Em 2023, a AWS lançou o programa de requalificação "Impulsionando Talentos Mexicanos para a Nuvem", em parceria com o secretário de Economia do México, para fornecer treinamento em habilidades de nuvem a 130.000 pessoas, uma meta que foi superada em 2024, com mais de 138.000 pessoas treinadas. Esta iniciativa ajudou a democratizar o acesso ao conhecimento técnico e intensificou a competitividade de estudantes, professores, fundadoras e empreendedoras na economia digital.

Os programas de qualificação em curso incluem parcerias com universidades como a Tecnológico de Monterrey, para impactar mais de 65.000 pessoas do ecossistema da universidade, e a Universidad Panamericana, para treinar 30.000 membros de sua comunidade. A AWS e a Confederação das Associações de Despachantes Aduaneiros do México (CAAAREM) também estão executando um programa de treinamento que irá impactar 98% das agências alfandegárias do país até meados de 2025, uma iniciativa que visa fortalecer o setor alfandegário mexicano em resposta ao dinamismo comercial gerado pelo nearshoring.

Compromisso com a sustentabilidade

A Amazon está comprometida em se tornar um negócio mais sustentável e alcançar zero emissão líquida de carbono em suas operações até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge. A Amazon foi cofundadora do The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019.

A AWS está constantemente trabalhando de modo a aumentar a eficiência energética de suas centrais de dados, ao otimizar o design das mesmas, investir em chips desenvolvidos para este fim e inovar com novas tecnologias de resfriamento. Um relatório da Accenture, encarregado pela AWS, estima que a infraestrutura da AWS seja até 4,1 vezes mais eficiente do que no local e, quando as cargas de trabalho são otimizadas na AWS, a pegada de carbono associada pode ser reduzida em até 99%. A região da AWS México (central) será resfriada a ar e não irá exigir o uso contínuo de água de resfriamento nas operações. Com esta nova região, os clientes também irão se beneficiar dos esforços de sustentabilidade da AWS em toda a sua infraestrutura. Para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

