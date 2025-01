Número de alunos com Transtorno do Espectro Autista no Brasil dobra desde 2017

A presença de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem crescendo no país, em 2017, o número de alunos atípicos em escolas públicas e particulares não chegava a 100 mil, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Atualmente, esse número ultrapassa a marca de 200 mil novas matrículas, diz o Inep. "Para estarem alinhadas a esse movimento de crescimento, as escolas e instituições de ensino devem acompanhar, com o rigor da lei, a promoção de atendimento especializado para lidar com as crianças e jovens com TEA", diz Alessandra Freitas, especialista em aprendizagem e alfabetização.

Falta de qualificação atrapalha

Para Alessandra, a falta de preparo das escolas e professores ainda é um número alto e preocupante. “A formação qualificada para o atendimento especializado em escolas caminha em passos lentos, e isso é preocupante. A cada dia que passa temos mais alunos com transtorno do espectro autista estudando em escolas com falta de preparo adequada para recebê-los”.

Com o intuito de ajudar tanto professores quanto famílias, Alessandra fundou o Mundo Autis, uma plataforma de suporte que oferece recursos, conhecimentos e estratégias para o desenvolvimento de profissionais que buscam realizar o atendimento educacional de alunos autistas. "O Mundo Autis surgiu com a proposta de oferecer um acompanhamento completo às famílias e professores, auxiliando em todas as etapas da vida de uma pessoa autista, e, ao mesmo tempo, fortalecendo os laços familiares e promovendo o desenvolvimento educacional", explica Alessandra.

Alfabetiza Autis: capacitação prática

Alessandra disponibiliza o Alfabetiza Autis, uma formação voltada para a capacitação de educadores de alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O curso foi estruturado com base em 10 pilares essenciais, divididos em 40 horas, sendo oito por semana, onde 20 são destinadas às aulas e o restante para o atendimento individualizado para dúvidas.

O Alfabetiza Autis visa preparar os professores para elaborar planos de ensino individualizados, adaptar materiais pedagógicos e acompanhar o progresso de alunos autistas de maneira eficaz.

O programa busca oferecer aos educadores as ferramentas necessárias para atender às necessidades dos alunos com TEA, com uma abordagem prática e inclusiva. A formação tem como objetivo proporcionar a capacitação necessária para que os docentes possam aplicar métodos personalizados de ensino, contribuindo para a integração e o aprendizado de todos os alunos, independentemente de suas diferenças.

