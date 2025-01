Custos de residenciais sênior chegam a R$ 20 mil em SP

Casas de repouso de alto padrão têm se expandido no Brasil, acompanhando o envelhecimento da população e a demanda por opções de moradia especializadas. Segundo o IBGE, mais de 15% da população brasileira têm 60 anos ou mais, representando cerca de 32 milhões de pessoas, com projeção de atingir 30% até 2050. Esse aumento populacional impulsiona o crescimento do chamado mercado da economia prateada, que inclui serviços e produtos voltados ao bem-estar da terceira idade.

A economia prateada no Brasil

A economia prateada, ou "silver economy", é o termo utilizado para descrever o mercado focado em atender às necessidades da população idosa. Esse segmento cresce em resposta ao envelhecimento global e ao aumento da expectativa de vida, abrangendo setores como saúde, habitação, tecnologia e lazer. No Brasil, com a população sênior projetada para atingir 30% até 2050 (IBGE), o mercado tem evoluído para oferecer soluções adaptadas às demandas locais, criando oportunidades para novos negócios.

A evolução das casas de repouso no Brasil

As casas de repouso no Brasil estão passando por transformações significativas para atender às necessidades da população idosa. Exemplos como o Residencial para Idosos Ipê Amarelo ilustram como o mercado vem incorporando práticas inspiradas em modelos internacionais. Fundado em 2018, o Ipê Amarelo conta com cinco unidades em São Paulo e oferece acomodações para pequenos grupos de residentes, garantindo atendimento personalizado. Segundo Samuel, cofundador do residencial, o projeto foi influenciado por experiências pessoais e pela observação de abordagens internacionais de cuidado a idosos.

O Santorini Residencial Sênior, localizado em Águas da Prata, interior de São Paulo, é outro exemplo de como a infraestrutura especializada pode impactar a qualidade de vida de idosos. Com quartos individuais, duplos e triplos, o local oferece espaços de convivência, como piscinas, cinemas e salas de leitura. O Elissa Village, em Curitiba, é mais um empreendimento dedicado ao mercado sênior de luxo, investindo em quartos privativos e tecnologia de prevenção de quedas. Ambas casas buscam por idosos independentes, que podem até mesmo trabalhar fora e viver no residencial.

Os custos das casas de repouso

Os custos das casas de repouso variam conforme a infraestrutura, os serviços oferecidos e o grau de dependência do idoso. De acordo com Cintya Ramlov, do portal Escolha Sênior, as mensalidades podem oscilar entre R$ 4.000,00 e mais de R$ 10.000,00 - podendo chegar até mais de R$20.000,00 mensais em grandes centros como São Paulo. "Esses valores incluem desde hospedagem básica até serviços adicionais, como fisioterapia, atividades recreativas e atendimento médico especializado (fonte). "Famílias se surpreendem inicialmente com os valores, mas acabam entendendo após comparar os custos de contratar separadamente os cuidados para um idoso em casa", completa.

Geralmente, idosos com maior grau de dependência necessitam de mais cuidados, o que resulta em custos mais elevados. Além disso, as avaliações periódicas realizadas pelas casas garantem que os serviços sejam ajustados conforme as necessidades individuais do residente, promovendo uma relação custo-benefício alinhada à qualidade dos cuidados oferecidos.





